Medicamentele pentru slăbit ar putea avea un efect neașteptat. Ce au descoperit cercetătorii despre unghiile și părul pacienților

Cercetarea, realizată pe 1.904 persoane din patru țări, a identificat o frecvență mai mare a desprinderii și decolorării unghiilor în rândul persoanelor care utilizează aceste medicamente.

Autorii avertizează însă că rezultatele nu demonstrează că tratamentele provoacă direct aceste modificări, potrivit Science Alert.

Medicamentele GLP-1, asociate cu probleme ale unghiilor

Cercetătorii au comparat 575 de persoane care utilizau medicamente GLP-1 cu 1.329 de persoane cu diabet de tip 2 sau obezitate care nu urmaseră niciodată astfel de tratamente. Participanții au fost recrutați din Franța, Statele Unite, Brazilia și Mexic.

Potrivit rezultatelor prezentate de EADV, 66% dintre utilizatorii medicamentelor GLP-1 au raportat cel puțin o problemă a unghiilor, comparativ cu 53% dintre persoanele din grupul de control.

Cea mai mare diferență a fost observată în cazul desprinderii unghiilor, simptom raportat de 39% dintre persoanele care utilizau tratamentele, față de 9% dintre cele care nu le utilizaseră. De asemenea, decolorarea unghiilor a fost semnalată de 46% dintre utilizatorii GLP-1, comparativ cu 17% în grupul de control.

Studiul a fost prezentat la congresul EADV din 2026, iar rezultatele au fost făcute publice printr-un comunicat al organizației.

Charles Taïeb, unul dintre autorii cercetării, a subliniat că rezultatele indică o asociere între utilizarea medicamentelor și problemele unghiilor, dar nu demonstrează că tratamentul este cauza directă a acestora.

Un aspect important este că aproximativ jumătate dintre persoanele care utilizau medicamente GLP-1 au declarat că aveau probleme ale unghiilor încă dinainte de începerea tratamentului.

Ce spun cercetătorii despre desprinderea unghiilor

Desprinderea plăcii unghiale de patul unghiei poartă denumirea medicală de onicoliză. Aceasta poate afecta atât unghiile de la mâini, cât și pe cele de la picioare și poate avea cauze multiple, printre care traumatismele, afecțiunile dermatologice și infecțiile.

Cercetătorii nu au precizat însă dacă participanții au raportat o desprindere parțială sau pierderea completă a unghiilor. Prin urmare, procentul de 39% nu înseamnă că aproape patru din zece utilizatori ai medicamentelor și-au pierdut complet unghiile.

De asemenea, studiul nu a urmărit participanții de la momentul începerii tratamentului și nu a inclus examinări dermatologice standardizate pentru confirmarea simptomelor. Datele s-au bazat pe relatările persoanelor participante, colectate într-un anumit moment.

Cercetătorii au luat în calcul și afecțiunile dermatologice, precum și deficiențele nutriționale. Chiar și după aceste ajustări, desprinderea și decolorarea unghiilor au rămas de aproximativ două până la trei ori mai frecvente în rândul utilizatorilor, potrivit comunicatului EADV. Anunțul nu prezintă însă estimările ajustate exacte și intervalele de încredere, ceea ce limitează evaluarea preciziei rezultatelor.

Medicamentele pentru slăbit ar putea fi asociate și cu pierderea părului

O cercetare complementară, realizată pe aceiași participanți, a analizat problemele părului și ale scalpului. Și în acest caz, simptomele au fost raportate mai frecvent de persoanele care utilizau medicamente GLP-1.

Pierderea neobișnuită a părului a fost raportată de 50% dintre utilizatori, comparativ cu 34% dintre persoanele din grupul de control. Reducerea volumului sau a densității părului a fost semnalată de 42% dintre utilizatori, față de 19% în grupul de control.

În rândul persoanelor care utilizau tratamentele, căderea părului era însoțită frecvent de simptome ale scalpului, precum mâncărimea, roșeața sau descuamarea.

Bruno Halioua, dermatolog și unul dintre autorii cercetării, a sugerat că aceste manifestări ar putea depăși fenomenul de cădere a părului asociat uneori cu pierderea rapidă în greutate și ar putea implica și procese inflamatorii. Această explicație rămâne însă o ipoteză care necesită investigații suplimentare.

Deoarece cele două cercetări au analizat același grup de persoane, rezultatele privind părul nu reprezintă o confirmare independentă a constatărilor referitoare la unghii.

Medicamentele GLP-1 și problemele unghiilor: ce trebuie să știe pacienții

Rezultatele nu permit stabilirea riscului individual de apariție a problemelor unghiilor după începerea unui tratament. Cercetătorii nu au precizat nici ce medicamente GLP-1 au utilizat participanții, astfel încât nu se poate stabili dacă există o asociere specifică pentru un anumit medicament.

În plus, rezultatele au fost prezentate la un congres medical, iar comunicatul nu indică publicarea unui articol științific care să detalieze integral cele două studii.

Următoarea etapă a cercetării va presupune monitorizarea pacienților încă de la începutul tratamentului, prin examinări dermatologice standardizate și analize biologice. Aceste investigații ar putea clarifica momentul apariției simptomelor, factorii implicați și posibilitatea ca modificările să fie reversibile.

Până atunci, persoanele care observă modificări ale unghiilor, căderea părului sau iritații ale scalpului ar trebui să discute cu medicul curant. Specialiștii recomandă ca pacienții să nu întrerupă tratamentul din proprie inițiativă.