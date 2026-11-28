La oamenii care depun mult efort fizic la locul de muncă, riscul de demență este cu 20% mai mare. Concluzia aparține cercetătorilor de la Universitatea Southern California (USC), într-un studiu publicat de Science Daily.

La polul opus, cei care se mișcă de plăcere în timpul liber au un risc cu 24% mai mic. E vorba de mers pe jos, bicicletă, alergare, înot sau sport.

Un studiu pe 4,2 milioane de oameni

Cercetătorii au adunat datele din 74 de studii făcute în 30 de țări. Au fost urmăriți peste 4,2 milioane de oameni între 45 și 93 de ani, timp de aproximativ zece ani.

Fenomenul are deja un nume: „paradoxul activității fizice”. Medicii îl cunoșteau din bolile de inimă, unde munca grea nu aduce aceleași beneficii ca sportul. Acum, pentru prima dată, a fost verificat și în cazul demenței.

„Rezultatele contrazic ideea, susținută de mult timp, că fiecare mișcare contează pentru sănătatea creierului”, a spus Natan Feter, primul autor al studiului.

Treburile casnice par și ele să ajute, dar concluzia se sprijină pe un singur studiu. Drumul făcut pe jos sau cu bicicleta până la serviciu a fost legat de o creștere mică a riscului. Și aici, datele vin însă din doar două studii.

De ce munca grea nu ajută creierul

Cercetătorii nu cred că mișcarea în sine este problema. Cine face sport în timpul liber alege singur cât de tare se solicită. Mișcarea îl ajută, în plus, să socializeze și să scape de stres.

Munca fizică grea înseamnă, de multe ori, mișcări repetate, ore întregi în picioare și greutăți ridicate. Iar timpul de refacere este adesea prea scurt.

La asta se adaugă stresul, lipsa de control asupra propriei munci, condițiile nesigure, aerul poluat și zgomotul. Fiecare dintre acești factori a fost legat, separat, de demență. Mulți muncitori sunt prea obosiți sau nu au timp să mai facă sport după program.

Lipsa de mișcare e deja pe lista celor 14 factori de risc pentru demență, stabilită de o comisie The Lancet. Potrivit experților, aproape jumătate dintre cazurile de demență ar putea fi prevenite sau amânate.

Ce înseamnă pentru cei care muncesc fizic

Autorii subliniază că rezultatele nu trebuie să-i descurajeze pe cei cu meserii solicitante fizic. Studiul arată o legătură, nu demonstrează că munca grea provoacă demența.

Riscul mai mare a rămas însă și după ce cercetătorii au luat în calcul vârsta, educația și bolile cronice.

„Cu alte cuvinte, când vine vorba de protejarea creierului, contextul activității fizice poate conta la fel de mult ca mișcarea în sine”, a spus David Raichlen, coordonatorul cercetării.

Parcurile sigure, aleile pentru plimbare și timpul liber pentru sport ar putea conta cât îndemnul de a ne mișca. La fel și reducerea expunerilor dăunătoare de la locul de muncă, crede Raichlen.