„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următoarea țintă: maratonul de la Atena

Un brazilian care a ajuns la 310 kilograme și a stat aproape doi ani la pat a alergat 10 kilometri la Barcelona. Pentru fiecare kilogram slăbit, donează mâncare.

Julio Mamute poartă numele lui Julio Iglesias, cântărețul spaniol pe care tatăl lui îl admira. L-a dus la un concert al lui Iglesias, dar nu a mai apucat să-i împlinească și celălalt vis, acela de a vedea Spania, pentru că tatăl a murit înainte de călătorie. „Fac asta pentru amândoi”, a spus brazilianul care a ajuns la 310 kilograme, într-un interviu pentru cotidianul sportiv spaniol Marca, citat de presa turcă.

Duminică, 8 noiembrie, a terminat cei 10 kilometri ai Cursei Bombers din Barcelona în 2 ore și 5 minute, pe locul 13.329 din 13.331. A fost prima lui cursă în Spania.

Pandemia care l-a țintuit în pat

Mamute a crescut în Recife, unde a fost un copil activ, care înota și se juca pe stradă. A început să se îngrașe pe la 11-12 ani, iar la 18 ani avea deja între 150 și 180 de kilograme.

Momentul critic a venit în pandemie. În luna în care a început carantina, relația lui s-a terminat și s-a închis în casă. Comanda mâncare tot timpul și stătea aproape toată ziua în pat. În doi ani s-a îngrășat cu peste 100 de kilograme. Nu mai putea urca scările sau face duș ușor, iar noaptea dormea cu un aparat de respirat. „Nu trăiam, doar eram în viață”, a povestit el.

Ziua de naștere care i-a schimbat viața

Pe 13 noiembrie 2023, când a împlinit 33 de ani, doar mama lui a venit să-l vadă. În aceeași zi, la aceeași oră la care se născuse el, a venit pe lume și nepotul lui, fiul surorii sale, cu trei săptămâni mai devreme decât era așteptat.

Mamute a văzut în asta un semn. Peste câteva zile a mers să-i ducă bebelușului un ursuleț de pluș, dar nu a putut coborî din mașină în fața casei surorii lui. Atunci a hotărât să-și schimbe viața.

De la piscină la Marele Zid

A început cu înotul, pentru că apa îi susținea greutatea. Spune că cel puțin 100 de kilograme le-a pierdut în piscină. Și-a schimbat alimentația, apoi a trecut la mers și la curse.

Pe 31 decembrie 2025, cântărind în jur de 220 de kilograme, a terminat cei 15 kilometri ai cursei São Silvestre din São Paulo în 6 ore și 40 de minute. Au urmat Aveiro, în Portugalia, Montevideo, Argentina și China. Pe Marele Zid Chinezesc a avut nevoie de aproximativ opt ore, pe trepte abrupte și teren denivelat.

Pentru fiecare kilogram pierdut donează alimente. A dăruit deja peste două tone de mâncare în Brazilia și în alte țări, iar pe 17 noiembrie pregătește o nouă donație la Barcelona.

Următoarea țintă: Atena

Visul lui este să parcurgă, în noiembrie 2028, cei 42 de kilometri ai traseului istoric dintre Marathon și Atena. Până atunci vrea să coboare sub 100 de kilograme. „Alerg ca să trăiesc”, spune el.