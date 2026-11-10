Mondo Duplantis, în cursa pentru al patrulea trofeu de Atletul anului. Usain Bolt deține recordul, cu șase distincții

Mondo Duplantis, Alison dos Santos și Sabastian Sawe au fost selectați în urma votului exprimat de suporteri, sportivi, reprezentanți ai presei și membri ai familiei forului mondial de specialitate – World Athletics, după ce un juriu internațional de specialiști în atletism stabilise lista celor zece nominalizați.

Mondo Duplantis a câștigat titlul general de Atletul masculin al anului în 2020, 2022 și 2025. Cu trei distincții, suedezul se află la egalitate cu marocanul Hicham El Guerrouj, câștigător în 2001, 2002 și 2003.

Recordul absolut îi aparține lui Usain Bolt, care a fost desemnat cel mai bun atlet masculin al lumii de șase ori, în 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 și 2016.

Duplantis ar putea deveni astfel al doilea atlet cu patru trofee generale, apropiindu-se la numai două distincții de recordul sprinterului jamaican.

Suedezul a avut un nou sezon excepțional la săritura cu prăjina. El și-a îmbunătățit recordul mondial la 6,31 metri și a câștigat titlurile la competiția World Athletics Ultimate, la Campionatele Mondiale în sală și la Campionatele Europene.

Dos Santos, neînvins în 11 curse de 400 m garduri

Brazilianul Alison dos Santos a fost inclus între finaliști, fiind un pretendent serios la trofeu, după un sezon remarcabil în proba de 400 m garduri. El a stabilit un nou record mondial, cu timpul de 45,80 secunde, și a câștigat titlul la competiția World Athletics Ultimate, în 45,98 secunde, al treilea timp din istorie.

Dos Santos a încheiat sezonul fără înfrângere în cele 11 curse de 400 m garduri disputate, inclusiv în finala Diamond League.

Brazilianul se mai numărase printre nominalizații pentru trofeu și în 2022, însă premiul i-a revenit atunci lui Duplantis. El încearcă acum să obțină pentru prima dată cea mai importantă distincție individuală acordată de World Athletics.

Sabastian Sawe, remarcat după maratonul istoric de la Londra

Kenyanul Sabastian Sawe a intrat în istoria atletismului după ce a câștigat Maratonul de la Londra cu timpul de 1 oră, 59 de minute și 30 de secunde.

El a devenit primul atlet care a coborât oficial sub pragul de două ore într-un maraton desfășurat în condiții eligibile pentru omologarea unui record mondial.

Sawe a câștigat în 2025 și Maratonul de la Berlin, iar în același an a fost desemnat Atletul masculin al anului la categoria probelor desfășurate în afara stadionului.

Ceilalți nominalizați

Cei trei finaliști au fost aleși dintr-o listă inițială de zece sportivi. Britanicul Josh Kerr s-a clasat pe locul al patrulea, urmat de americanul Ja’Kobe Tharp, compatriotul său Kenneth Bednarek, Collen Kebinatshipi, din Botswana, reprezentantul din Sri Lanka, Rumesh Tharanga Pathirage, italianul Andy Díaz Hernández și slovenul Kristjan Čeh.

Votul a fost împărțit în mod egal între patru categorii: suporteri, sportivi, reprezentanți ai presei și membri ai familiei World Athletics, fiecare având o pondere de 25%.

Câștigătorul va fi anunțat la Gala World Athletics Awards, care va avea loc pe 29 noiembrie, la Monaco. Pe lângă premiile pentru cei mai buni atleți ai anului, vor fi acordate distincții pentru cei mai buni tineri sportivi, antrenori și premiul președintelui federației. Pentru prima dată va fi acordat și trofeul „Momentul anului”.

Finalistele pentru titlul de Atleta anului 2026 vor fi anunțate miercuri, 11 noiembrie.