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Schimbare de antrenor în Serie A. Noul tehnician i-a pregătit pe Dennis Man și Valentin Mihăilă la Parma

Roberto D’Aversa a fost numit oficial marți în funcția de antrenor principal al formației Sassuolo, cu care a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2027. Tehnicianul italian îl înlocuiește pe Alberto Aquilani, demis după o serie de cinci înfrângeri consecutive în Serie A.
Schimbare de antrenor în Serie A. Noul tehnician i-a pregătit pe Dennis Man și Valentin Mihăilă la Parma
sursă foto: Sassuolo
Petre Apostol
10 nov. 2026, 17:23, Sport
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D’Aversa, în vârstă de 51 de ani, preia echipa într-un moment dificil. Sassuolo ocupă locul al 17-lea în Serie A, cu opt puncte după primele 11 etape, bilanțul fiind de două victorii, două remize și șapte înfrângeri. Formația a pierdut ultimele cinci partide de campionat, cea mai recentă fiind înregistrată sâmbătă, în deplasare, cu AS Roma, scor 0-3. În primele 11 runde, Sassuolo a primit 29 de goluri.

Alberto Aquilani preluase conducerea tehnică a echipei în vara acestui an, după plecarea lui Fabio Grosso la Fiorentina. Deși începutul de campionat fusese promițător, cu opt puncte acumulate în primele șase etape, rezultatele ulterioare au dus la despărțirea de tehnicianul italian.

D’Aversa i-a pregătit pe Dennis Man și Valentin Mihăilă

Noul antrenor al lui Sassuolo i-a pregătit pe Dennis Man și Valentin Mihăilă la Parma, în partea a doua a sezonului 2020-2021.

D’Aversa a revenit pe banca Parmei la 7 ianuarie 2021, după ce Fabio Liverani fusese demis. Tehnicianul italian mai pregătise formația emiliană între 2016 și 2020, reușind să o promoveze din Serie C în Serie A, cu două promovări consecutive.

Valentin Mihăilă ajunsese la Parma în octombrie 2020, iar Dennis Man a fost transferat de la FCSB în ianuarie 2021, la scurt timp după revenirea lui D’Aversa.

În perioada petrecută la Parma, antrenorul italian a evidențiat în mai multe rânduri calitățile celor doi internaționali români.

De asemenea, la Sassuolo, D’Aversa găsește în lot și un alt fotbalist român, mijlocașul Daniel Boloca, fost internațional al României, transferat de Sassuolo în vara anului 2023. Jucătorul se află însă în afara terenului în actuala perioadă, din cauza problemelor musculare.

Boloca, jucător care are și cetățenie italiană, s-a confruntat în sezonul trecut și la începutul anului 2026 și cu probleme la genunchiul stâng, care au necesitat o operație în februarie.

Cariera lui D’Aversa

După experiența de la Parma, Roberto D’Aversa a mai pregătit formații precum Sampdoria, Lecce și Empoli. În partea a doua a sezonului precedent, a condus-o pe Torino, pe care a dus-o până pe locul al 12-lea în Serie A.

Primul obiectiv al noului tehnician va fi oprirea seriei negative și îndepărtarea echipei de zona retrogradării.

Sassuolo va reveni în competiție după pauza internațională, când va întâlni formația patronată de Dan Șucu, Genoa, pe 22 noiembrie, pe teren propriu.

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