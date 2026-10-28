De ce este important să ai o bibliotecă în casă? Ce spun cercetările despre oamenii care cresc înconjurați de cărți (P)

O bibliotecă personală poate fi una dintre cele mai valoroase investiții pe care le faci pentru tine și familia ta. Cercetările arată că oamenii care cresc înconjurați de cărți au, în medie, competențe mai bune la maturitate. Dincolo de beneficiile educaționale, o colecție de cărți fundamentale îți oferă acces la povești, idei și experiențe care au influențat generații întregi. Iar o asemenea bibliotecă nu trebuie construită dintr-odată, ci volum cu volum.

Câte cărți ai în casă? Zece, cincizeci, o sută? Și câte dintre ele sunt cărți la care ai vrea să revii peste zece sau douăzeci de ani?

Într-o lume în care informația este disponibilă instantaneu, iar telefonul mobil pare să fi înlocuit aproape orice altă sursă de cunoaștere, biblioteca personală rămâne un lucru aparte. O carte tipărită nu dispare atunci când închizi o aplicație. Rămâne acolo, pe raft, pregătită să fie redeschisă oricând. O poți reciti după ani, o poți împrumuta unui prieten sau o poți lăsa moștenire copiilor tăi.

Importanța unei biblioteci nu ține doar de nostalgie sau de plăcerea de a colecționa cărți. Cercetările sugerează că mediul în care creștem și accesul la lectură pot avea legătură cu dezvoltarea competențelor intelectuale pe termen lung.

Ce au descoperit cercetătorii despre oamenii care cresc în case pline de cărți

Un studiu coordonat de cercetătoarea Joanna Sikora, de la Australian National University, a analizat date din 31 de societăți pentru a înțelege legătura dintre numărul cărților din locuința copilăriei și competențele adulților. Participanții au fost evaluați în privința înțelegerii textelor, competențelor matematice și rezolvării problemelor în medii tehnologice.

Rezultatele au arătat că persoanele care crescuseră în locuințe cu mai multe cărți aveau, în medie, rezultate mai bune la aceste evaluări. Asocierea a rămas vizibilă și după ce cercetătorii au luat în considerare nivelul de educație al participanților și al părinților acestora.

Desigur, asta nu înseamnă că simpla prezență a cărților pe raft garantează inteligența sau succesul unui copil. O bibliotecă poate reflecta și un mediu familial în care lectura, învățarea și curiozitatea sunt încurajate. Cu toate acestea, rezultatele oferă un argument important pentru familiile care vor să construiască un asemenea mediu acasă.

Începe și tu să construiești o bibliotecă pentru întreaga familie! Descoperă colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera și adu în casa ta volume care merită citite și păstrate o viață întreagă.

De ce merită să construiești o bibliotecă, chiar dacă nu ai timp să citești toate cărțile

Mulți oameni amână cumpărarea unor volume importante pentru că au deja cărți necitite. O bibliotecă personală nu trebuie privită exclusiv ca o listă de lecturi pe care trebuie să le termini. Unele cărți îți pot fi utile astăzi iar altele pot deveni importante peste cinci sau zece ani.

Un roman despre iubire poate fi înțeles diferit după o despărțire. O carte despre curaj poate căpăta un sens nou după o experiență dificilă. Iar o operă despre putere, libertate sau responsabilitate poate deveni surprinzător de actuală atunci când lumea din jurul nostru se schimbă. Cu alte cuvinte, valoarea unei biblioteci nu stă doar în cărțile pe care le-ai citit, ci și în cele pe care vei avea ocazia să le descoperi.

De aceea, construirea unei colecții de opere fundamentale poate fi o alegere pe termen lung. Nu trebuie să știi astăzi ce carte vei dori să citești peste zece ani. Important este să ai posibilitatea de a o descoperi atunci când vei simți nevoia.

Litera lansează „Cărți Fundamentale”, colecția din care îți poți construi propria bibliotecă de referință

Pentru cei care și-au dorit întotdeauna să aibă acasă marile opere ale literaturii universale, Editura Litera lansează colecția „Cărți Fundamentale”.

Proiectul va reuni aproximativ 80 de volume, oferind cititorilor posibilitatea de a construi treptat o bibliotecă personală alcătuită din titluri importante ale culturii universale.

Ideea este simplă: în loc să încerci să alegi dintr-o ofertă uriașă de cărți, poți urmări o colecție dedicată operelor fundamentale și poți adăuga periodic noi volume bibliotecii tale.

Primul titlu al colecției este „Odiseea” de Homer, una dintre cele mai cunoscute opere ale literaturii universale.

Povestea lui Ulise, care încearcă să se întoarcă acasă după Războiul Troian, a traversat aproape trei milenii și continuă să fascineze cititorii. Este o poveste despre curaj, inteligență, tentații, fidelitate, familie și dorința de a regăsi locul căruia îi aparții.

Odiseea este doar începutul.

Colecția „Cărți Fundamentale” este gândită ca un proiect de durată, în care fiecare nouă apariție adaugă o piesă importantă bibliotecii personale.

Comandă și tu colecția „Cărți Fundamentale” și începe călătoria prin marile opere ale literaturii universale! Primul pas este „Odiseea” de Homer, iar fiecare nou volum îți va completa biblioteca cu o poveste care merită descoperită.

De ce merită să urmărești fiecare volum al colecției

Atunci când construiești o bibliotecă, este ușor să alegi doar cărțile despre care ai auzit deja. În felul acesta, însă, poți trece cu vederea opere pe care nu le cunoști suficient, dar care ar putea deveni printre preferatele tale.

O colecție de cărți fundamentale îți oferă ocazia să descoperi treptat autori, personaje și idei care au influențat cultura universală.

Fiecare volum reprezintă o nouă întâlnire cu literatura și o posibilitate de a-ți completa biblioteca. Aceste este unul dintre motivele pentru care merită să urmărești fiecare apariție și să nu treci cu vederea niciun titlu. Nu poți ști dinainte care dintre aceste cărți îți va deveni preferată sau la care vei simți nevoia să revii peste ani.

În plus, o colecție construită în timp poate deveni ceva mai important decât o bibliotecă individuală. Ea poate fi o bibliotecă de familie, din care vor citi și generațiile următoare.

Cum poți începe să construiești colecția „Cărți Fundamentale”

Editura Litera propune un sistem de abonament prin care cititorii primesc câte două volume în fiecare lună. Prima lună costă 49,99 lei pentru două volume, iar ulterior abonamentul este de 99,98 lei pe lună, tot pentru două volume.

Abonamentul poate fi întrerupt oricând, iar volumele pot fi achiziționate și separat, la prețul de 69,99 lei fiecare. Acest sistem permite construirea treptată a unei biblioteci, fără să fie necesară achiziționarea tuturor cărților deodată. Pentru cei care își doresc o colecție completă, abonamentul oferă o modalitate simplă de a urmări aparițiile succesive.

Abonează-te acum la colecția „Cărți Fundamentale” și construiește-ți propria bibliotecă, volum cu volum! Cu două cărți noi în fiecare lună, poți transforma treptat un simplu raft într-o colecție de opere fundamentale.

O bibliotecă nu se construiește într-o zi, important este să începi într-o zi și poți începe chiar astăzi. Există cărți pe care le citești și le uiți. Sunt însă și cărți la care revii toată viața, pentru că descoperi în ele lucruri diferite pe măsură ce te schimbi.

O bibliotecă personală valoroasă se construiește tocmai din asemenea volume.

Sigur că astăzi nu ai timp să citești toate marile opere ale literaturii. Unele îți pot părea dificile sau nu știi cu care să începi.

Poate nu le vei citi pe toate într-un an și nici măcar în zece, important este să începi să construiești biblioteca pe care ți-ai dori să o ai peste douăzeci de ani. Colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera oferă această posibilitate, începând cu Odiseea de Homer.

Fiecare volum adăugat înseamnă o nouă poveste, o nouă perspectivă și încă o carte pe care o vei putea păstra, reciti sau transmite mai departe. Nu știi care dintre cele aproximativ 80 de volume îți va schimba felul în care privești lumea. Merită să le descoperi pe toate.