Anders Breivik, posibil model pentru atacatorul din Polonia. Noi indicii după masacrul soldat cu șase morți la Cracovia

Ministrul Justiției a dezvăluit marți, 10 noiembrie, că suspectul accesase site-uri dedicate autorului atentatelor din Norvegia, soldate cu 77 de morți în 2011.

Atacatorul din Cracovia accesase site-uri despre Anders Breivik

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, a declarat marți, la Radio Kraków, că anchetatorii au identificat indicii care ar putea susține ipoteza unei motivații extremiste în cazul atacului armat de sâmbătă.

Potrivit Reuters, ministrul a precizat că suspectul, identificat de procurori drept Michał Oksiński, un muncitor de 24 de ani, consultase pagini de internet referitoare la Anders Behring Breivik.

Ministrul a apreciat că există indicii puternice privind o posibilă influență a extremismului de dreapta asupra comportamentului atacatorului.

Breivik a ucis 77 de persoane în Norvegia, în iulie 2011. Opt victime au murit în urma exploziei unei mașini-capcană la Oslo, iar alte 69, majoritatea adolescenți, au fost împușcate într-o tabără de tineret a Partidului Laburist, pe insula Utøya.

Deocamdată, autoritățile poloneze nu au stabilit oficial că Oksiński l-a considerat pe Breivik un model sau că atacul de la Cracovia a fost inspirat direct de crimele acestuia.

Șase persoane ucise în Piața Centrală din Cracovia

Atacul s-a produs sâmbătă, în Piața Centrală din Cracovia, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale Poloniei.

Potrivit poliției, suspectul a deschis focul dintr-un autoturism, provocând moartea a șase persoane.

Forțele de ordine au intervenit la scurt timp, iar atacatorul a fost împușcat și reținut. Acesta a murit luni, la spital, în urma rănilor suferite.

Ministrul Justiției a anunțat că în vehiculul folosit de suspect a fost descoperit și un amortizor pentru armă.

În aceeași zi în care s-a produs atacul, autoritățile au găsit în locuința familiei cadavrele tatălui, mamei și surorii suspectului.

Anchetatorii consideră că și aceste trei persoane ar fi fost ucise de Oksiński, însă circumstanțele deceselor sunt în continuare investigate.

Simboluri asociate extremei drepte, descoperite de anchetatori

Un alt element analizat de autorități este un steag galben, cu imaginea unui șarpe și inscripția „Don’t tread on me”, descoperit în camera suspectului.

Cunoscut drept steagul Gadsden, simbolul a fost utilizat de-a lungul timpului în diferite contexte politice americane, inclusiv de unele grupări de extremă dreapta.

Ministrul Justiției a precizat că și anumite simboluri identificate la locul de muncă al atacatorului ar putea avea relevanță pentru această direcție a investigației.

Prezența acestor elemente este analizată împreună cu activitatea online a suspectului, fără ca anchetatorii să fi anunțat o concluzie definitivă privind mobilul crimelor.

Scandal politic în Polonia pe tema motivației atacului

Ipoteza unei motivații extremiste a provocat o dispută între guvern și opoziția naționalistă.

Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a afirmat încă de sâmbătă, la câteva ore după atac, că suspectul ar fi fost influențat de ideologia extremei drepte.

Declarația a fost respinsă categoric de liderul partidului de opoziție Lege și Justiție (PiS), Jarosław Kaczyński, care a calificat-o drept o minciună evidentă.

La rândul său, deputatul PiS Michał Wójcik s-a declarat indignat de afirmațiile ministrului Justiției și a acuzat reprezentanții guvernului că prezintă incorect situația comunității internaționale.

Marți, ministrul de Interne a precizat că își menține declarațiile inițiale, dar așteaptă concluziile oficiale ale anchetei.

În Polonia a fost instituit doliu național în zilele de 8 și 9 noiembrie, iar la Cracovia perioada de doliu se prelungește până pe 11 noiembrie.