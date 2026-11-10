Danemarca anunță un nou ajutor militar de 643 de milioane de euro pentru Ucraina. Zelenski, întâlnire cu liderii nordici la Copenhaga

Reuniunea cu liderii statelor nordice are loc în aceeași zi în care Ucraina și Rusia au început negocieri directe, mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi.

Danemarca oferă fonduri pentru apărare și infrastructura energetică

Noul pachet de sprijin militar anunțat de autoritățile daneze se ridică la 4,8 miliarde de coroane, echivalentul a aproximativ 643 de milioane de euro, potrivit Euronews.

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a precizat că Danemarca va aloca separat 150 de milioane de coroane, aproximativ 20 de milioane de euro, pentru susținerea sectorului energetic ucrainean.

Anunțul vine pe fondul continuării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile și energetice din Ucraina, în apropierea sezonului rece.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marți la Copenhaga pentru discuții privind securitatea regională și continuarea sprijinului acordat Kievului.

Premierul danez Mette Frederiksen a salutat vizita liderului ucrainean și a reafirmat susținerea țării sale pentru Ucraina.

„Sunt mândră să îi primesc în Danemarca pe președintele Zelenski și pe liderii nordici. Lupta ucrainenilor pentru o Ucraină liberă și o Europă liberă continuă”, a transmis Frederiksen.

Liderii nordici discută sprijinul pentru Kiev, în paralel cu negocierile de pace

La reuniunea de la Copenhaga erau așteptați și premierul Suediei, Ulf Kristersson, premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și premierul Finlandei, Petteri Orpo.

Întâlnirea are loc într-un moment important pentru eforturile diplomatice de încheiere a războiului, în condițiile în care delegațiile Ucrainei și Rusiei au început marți discuții directe la Abu Dhabi, cu medierea Statelor Unite.

Țările nordice se numără printre principalii susținători europeni ai Ucrainei, atât prin asistență militară, cât și prin sprijin financiar și diplomatic.

Mette Frederiksen a subliniat că atacurile asupra populației civile și a infrastructurii esențiale continuă, în ciuda eforturilor diplomatice.

Premierul danez a atras atenția că, la aproape cinci ani de la declanșarea invaziei rusești la scară largă, sunt vizate în continuare centre de ajutor umanitar și instalații de alimentare cu apă și căldură.

Discuțiile cu Putin au provocat tensiuni între aliații nordici

Reuniunea are loc și pe fondul unor divergențe diplomatice între statele nordice privind contactele directe cu Moscova.

La sfârșitul lunii octombrie, Zelenski a vizitat Oslo, unde s-a întâlnit cu emisari americani.

Ulterior, premierul norvegian Jonas Gahr Støre și președintele finlandez Alexander Stubb au purtat o convorbire telefonică de aproximativ 90 de minute cu Vladimir Putin.

Stubb a descris discuția drept una sinceră și substanțială, însă premierul danez a criticat inițiativa, susținând că aceasta nu fusese coordonată cu celelalte state nordice.

Măsuri sporite de securitate la Copenhaga

Vizita președintelui ucrainean a determinat consolidarea măsurilor de securitate în capitala daneză.

În zona sediului premierului danez a fost desfășurat un dispozitiv important de poliție, iar autoritățile au anunțat restricții suplimentare pentru zilele următoare.

Poliția din Copenhaga a precizat că zborurile dronelor deasupra capitalei vor fi interzise până pe 12 noiembrie.

Noul angajament financiar al Danemarcei confirmă continuarea sprijinului militar pentru Ucraina, în paralel cu negocierile diplomatice care urmăresc identificarea unei soluții pentru încetarea războiului.