Rusia este dispusă să reia discuțiile la nivel militar cu Marea Britanie, dacă Londra va iniția un astfel de demers, a declarat miercuri Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, potrivit Reuters.

Aceasta a comentat declarațiile ministrului britanic al Apărării, Wes Streeting, care a spus că Marea Britanie și-ar dori mai multe canale de comunicare cu Moscova, mai ales la nivel militar, pentru a reduce riscul unor erori de calcul.

„Îi pot recomanda cu încredere secretarului britanic al Apărării să contacteze Ministerul rus al Apărării. Vor răspunde la telefon și vor purta o discuție”, a declarat Zaharova în cadrul unui briefing de presă.

Relațiile dintre Marea Britanie și Rusia sunt la cel mai scăzut nivel din cauza războiului din Ucraina, în acest moment.

Londra este unul dintre cei mai puternici susținători ai Kievului și una dintre cele mai active voci occidentale care cer noi sancțiuni și măsuri de presiune împotriva Moscovei.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, publicat marți, ministrul britanic al Apărării a spus că ambasada Marii Britanii la Moscova continuă să funcționeze, doar că ar fi nevoie de mai multe canale de comunicare între cele două state.

În replică, Maria Zaharova a acuzat miercuri Marea Britanie că a întrerupt canalele de comunicare cu Rusia în 2024. Potrivit acesteia, autoritățile britanice au expulzat atunci atașatul militar rus de la ambasadă, în baza unui pretext pe care Moscova îl consideră fals.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a diplomației rusești, această decizie ar demonstra incompetență. La momentul respectiv, Londra a spus că diplomatul expulzat era, de fapt, un ofițer de informații militare care nu fusese declarat oficial.