Prima pagină » Știrile zilei » Coreea de Sud cere discuții militare cu Phenianul, după explozii de mine și focuri de avertisment

Coreea de Sud cere discuții militare cu Phenianul, după explozii de mine și focuri de avertisment

Coreea de Sud a propus oficial vineri Coreei de Nord organizarea unor convorbiri militare axate pe stabilirea traseului exact al liniei de demarcație din interiorul Zonei Demilitarizate (DMZ), în urma mai multor incidente grave înregistrate în zona de frontieră.
Coreea de Sud cere discuții militare cu Phenianul, după explozii de mine și focuri de avertisment
Foto: Istock
Radu Mocanu
23 oct. 2026, 09:43, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Coreea de Sud propune oficial desfășurarea unor discuții militare cu Coreea de Nord, în vederea confirmării reciproce a locației exacte a liniei de demarcație militară (LDM) terestre și a discutării unor modalități de restabilire a liniilor de comunicare militare și de prevenire a confruntărilor accidentale în zonele de frontieră”, a transmis Ministerul Apărării de la Seul, citat de AFP

„Datele și locațiile exacte pot fi discutate prin Panmunjom”, a precizat Kim Hong-cheol, ministrul adjunct al Apărării, satul fiind singurul punct de contact dintre cele două state din mijlocul DMZ. 

Oficialul a declarat că negocierile ar putea include și Comandamentul Națiunilor Unite (UNC) și speră că acestea vor avea un rezultat pozitiv. 

Tensiuni amplificate de mine terestre și focuri de armă

Demersul diplomatic vine după mai multe incidente militare din zona de graniță. La finalul lunii septembrie, o mină nord-coreeană a explodat în Zona Demilitarizată și trei militari sud-coreeni au fost răniți, accident calificat drept o încălcare a armistițiului, potrivit Comandamentului Națiunilor Unite.   

Totodată, armata sud-coreeană a efectuat zeci de focuri de avertisment în ultimele luni, după ce a raportat pătrunderi ale militarilor nord-coreeni în partea sudică a zonei demilitarizate.

Schimbările de la Seul și răcirea relațiilor

Din 2025, după ce mandatul prezidențial de la Seul a fost preluat de Lee Jae Myung, Coreea de Sud și-a schimbat politica față de Nord, adoptând inițative de conciliere. Autoritățile au oprit transmisiunile de și au început demontarea difuzoarelor fixe de la graniță în 2025. Ulterior, Coreea de Nord și-a suspendat propriile transmisiuni către sud. 

Relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au deteriorat puternic în ultimii ani. Phenianul a renunțat la reunificare ca obiectiv național și a descris Coreea de Sud drept „principalul său dușman”. 

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
GSP.ro
Premierul Luca Niculescu își completează echipa cu un nou diplomat! A fost rechemat de la Consulatul României!
Gandul
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Cancan
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport
Cine se va ocupa de reforma administrativă prin care 429 de localități ar urma să fie comasate
Libertatea
O simplă julitură se poate transforma într-o infecție periculoasă la copii. La ce trebuie să fie atenți părinții
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor