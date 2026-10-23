Coreea de Sud cere discuții militare cu Phenianul, după explozii de mine și focuri de avertisment

„Coreea de Sud propune oficial desfășurarea unor discuții militare cu Coreea de Nord, în vederea confirmării reciproce a locației exacte a liniei de demarcație militară (LDM) terestre și a discutării unor modalități de restabilire a liniilor de comunicare militare și de prevenire a confruntărilor accidentale în zonele de frontieră”, a transmis Ministerul Apărării de la Seul, citat de AFP.

„Datele și locațiile exacte pot fi discutate prin Panmunjom”, a precizat Kim Hong-cheol, ministrul adjunct al Apărării, satul fiind singurul punct de contact dintre cele două state din mijlocul DMZ.

Oficialul a declarat că negocierile ar putea include și Comandamentul Națiunilor Unite (UNC) și speră că acestea vor avea un rezultat pozitiv.

Tensiuni amplificate de mine terestre și focuri de armă

Demersul diplomatic vine după mai multe incidente militare din zona de graniță. La finalul lunii septembrie, o mină nord-coreeană a explodat în Zona Demilitarizată și trei militari sud-coreeni au fost răniți, accident calificat drept o încălcare a armistițiului, potrivit Comandamentului Națiunilor Unite.

Totodată, armata sud-coreeană a efectuat zeci de focuri de avertisment în ultimele luni, după ce a raportat pătrunderi ale militarilor nord-coreeni în partea sudică a zonei demilitarizate.

Schimbările de la Seul și răcirea relațiilor

Din 2025, după ce mandatul prezidențial de la Seul a fost preluat de Lee Jae Myung, Coreea de Sud și-a schimbat politica față de Nord, adoptând inițative de conciliere. Autoritățile au oprit transmisiunile de și au început demontarea difuzoarelor fixe de la graniță în 2025. Ulterior, Coreea de Nord și-a suspendat propriile transmisiuni către sud.

Relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au deteriorat puternic în ultimii ani. Phenianul a renunțat la reunificare ca obiectiv național și a descris Coreea de Sud drept „principalul său dușman”.