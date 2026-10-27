Antonio Costa și Ursula von der Leyen merg la Montreal pentru summitul UE-Canada. Liderii vor lansa „Alianța pentru viitor”

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va merge la Montreal, în Canada, în zilele de 29 și 30 octombrie, pentru cel de-al 21-lea summit UE-Canada, potrivit unui comunicat oficial.

Uniunea Europeană va fi reprezentată de Costa și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce Canada va fi reprezentată de prim-ministrul Mark Carney.

Este un summit extrem de important pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Canada. În cadrul întâlnirii se va discuta despre dezvoltarea parteneriat politic complex, mai strâns, dar și despre creșterea cooperării dintre cele două părți.

Liderii UE și ai Canadei sunt așteptați să lanseze „Alianța pentru viitor”, un cadru menit să susțină prosperitatea comună și securitatea economică.

Inițiativa va fi însoțită de măsuri oficiale pentru consolidarea legăturilor dintre cetățeni, dezvoltarea relațiilor economice și întărirea poziției comune pe scena internațională.

„UE și Canada sunt, de multă vreme, prieteni apropiați, parteneri importanți și aliați strategici. Legătura noastră este puternică și continuă să se consolideze. La Montreal, vom duce parteneriatul nostru la un nou nivel, lansând «Alianța pentru viitor», cu scopul de a aprofunda și mai mult legăturile noastre politice, economice și instituționale”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European.

Agenda summitului va include mai multe domenii de interes comun, de la comerț, tehnologie digitală și materii prime critice până la apărare și securitate. Liderii vor discuta și despre cooperarea în educație, cercetare, inovare și proiecte dedicate tinerilor.

UE și Canada își consolidează cooperarea economică și în domeniul apărării

Liderii vor analiza și progresele înregistrate de la ultimul summit UE-Canada, din 2025, când a fost lansat Parteneriatul pentru securitate și apărare.

De atunci, UE și Canada și-au extins cooperarea economică și în domeniul apărării. Printre exemple se numără Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA), participarea Canadei la inițiativa SAFE și investițiile reciproce în industrii strategice.

Cele două părți au îmbunătățit, de asemenea, dialogul privind competitivitatea, securitatea economică și lanțurile de aprovizionare, consolidând și cooperarea consulară.

Un alt pas în relația dintre UE și Canada a fost făcut în decembrie 2025, când a intrat în vigoare acordul privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale ale arhitecților.

UE și Canada, parteneri pentru consolidarea cooperării internaționale

Summitul din acest an are loc și în contextul cooperării strânse dintre Uniunea Europeană și Canada la nivel internațional.

În septembrie 2026, cele două părți au susținut împreună inițiativa „Parteneri pentru multilateralism” (P4M), în marja Săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. La inițiativă au participat și Australia, Barbados, Brazilia, India și Kenya.

Declarația P4M a reafirmat angajamentul participanților față de dreptul internațional și față de sistemul multilateral bazat pe Carta Organizației Națiunilor Unite.

Documentul acela stabilește obiectivul de a coopera pentru reformarea și consolidarea instituțiilor multilaterale, scopul fiind încurajarea dialogului și cooperarea practică.