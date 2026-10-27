„Două milioane pentru mutare”: Kremlinul îi plătește pe ruși să se stabilească în Herson. Ucrainenii sunt alungați din regiune

Rusia încurajează mutarea propriilor cetățeni în zonele ocupate din sudul Ucrainei, oferindu-le stimulente financiare și salarii mai mari. În regiunea Herson, aceste măsuri sunt însoțite, potrivit autorităților ucrainene, de evacuarea forțată a locuitorilor și confiscarea proprietăților acestora.

Serviciile de informații militare ucrainene, citate de ArmyInform, au transmis marți că Moscova urmărește înlocuirea populației din teritoriile ocupate cu cetățeni ruși.

Înaintea invaziei ruse la scară largă, declanșată în februarie 2022, aproximativ 500.000 de persoane locuiau pe malul stâng al fluviului Nipru, în regiunea Herson.

Potrivit estimărilor serviciilor ucrainene, în prezent au mai rămas între 10 și 20% dintre locuitorii de dinaintea războiului, însemnând aproximativ 50.000-100.000 de persoane.

Ucrainenii sunt constrânși să plece, iar locuințele și alte proprietăți private sunt confiscate ilegal, potrivit serviciilor de informații militare ucrainene.

Două milioane de ruble pentru profesorii și medicii care acceptă să se mute

Pentru a atrage cetățenii ruși în regiune, Moscova folosește programe de recrutare destinate profesorilor, medicilor, asistenților medicali și angajaților din domeniul cultural.

Participanților li se oferă salarii mai mari, beneficii și plăți unice pentru relocare.

Profesorii și medicii pot primi câte două milioane de ruble, în timp ce personalul medical cu calificare medie ar putea încasa un milion de ruble.

În schimb, beneficiarii trebuie să accepte să lucreze în teritoriile ocupate pentru o perioadă de cel puțin cinci ani.

Sumele au fost confirmate și de autoritățile ruse. La începutul lunii octombrie, administrația instalată de Moscova în regiunea Herson a anunțat o nouă sesiune de recrutare a profesorilor, oferind câte două milioane de ruble celor care acceptă să lucreze în localitățile rurale și orașele mici din teritoriile ocupate.

Programul, denumit „Zemski Ucitel” („Profesorul rural”), face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Moscovei, extinsă în 2025 și în regiunile ucrainene Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk, aflate parțial sub ocupație rusă. Rusia prezintă programul drept o soluție pentru atragerea cadrelor didactice în localitățile mici și în zonele rurale.

Profesorii, folosiți pentru rusificarea copiilor ucraineni

Serviciile de informații ucrainene spun că profesorii aduși din Rusia sunt folosiți pentru a impune copiilor din teritoriile ocupate limba, cultura și identitatea rusă. În cazul medicilor, acestea susțin că recrutările urmăresc și asigurarea tratamentului și recuperării militarilor ruși răniți în război.

Cetățenii ruși care acceptă să se stabilească în teritoriile ocupate provin, între altele, din Krasnodar și Stavropol, din sudul Rusiei, dar și din Habarovsk, din Extremul Orient rus.

Autoritățile ucrainene consideră că strămutarea forțată a populației locale și aducerea cetățenilor ruși în teritoriile ocupate prezintă caracteristicile unor crime de război și ale unor practici cu caracter genocidar.

Regiunea Herson este împărțită de fluviul Nipru. Orașul Herson, situat pe malul drept, se află sub control ucrainean, în timp ce Rusia ocupă cea mai mare parte a teritoriului de pe malul stâng.