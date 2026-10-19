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Papa Leon îi cere lui Zelenski să coopereze cu Rusia pentru a permite accesul ajutoarelor în orașul blocat Oleșki

Papa Leon le cere Ucrainei și Rusiei să coopereze pentru livrarea alimentelor și a ajutoarelor medicale în orașul ocupat Oleșki, unde criza umanitară se extinde tot mai mult.
Papa Leon îi cere lui Zelenski să coopereze cu Rusia pentru a permite accesul ajutoarelor în orașul blocat Oleșki
Maria Nițu
19 oct. 2026, 21:56, Știri externe
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Papa Leon a discutat luni, telefonic, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuție în cadrul căreia a îndemnat Ucraina și Rusia să coopereze pentru a permite livrarea ajutoarelor și a alimentelor în orașul Oleșki, aflat sub ocupație rusă, a anunțat Vaticanul.

Locuitorii orașului ucrainean, ocupat de forțele rusești din februarie 2022, au semnalat o criză alimentară tot mai gravă, scrie Reuters.

Papa Leon „și-a exprimat speranța că o cooperare între cele două părți va permite livrarea de alimente și ajutoare medicale, precum și evacuarea voluntară și în siguranță a populației civile”, a transmis Vaticanul într-un comunicat despre discuția de luni.

Papa Leon a discutat și cu Vladimir Putin

Papa, care se află în perioada de recuperare după o intervenție chirurgicală pentru cancer pulmonar, a discutat vineri și cu președintele rus Vladimir Putin. Cu această ocazie, el i-a cerut liderului de la Kremlin să faciliteze un armistițiu care să permită intrarea ajutoarelor în Oleșki.

Ulterior, Kremlinul a anunțat că Putin a acceptat să coopereze cu Papa pentru organizarea aprovizionării orașului, însă nu a făcut nicio referire la un armistițiu.

De când a devenit papă în mai 2025, acesta s-a întâlnit de mai multe ori cu Volodimir Zelenski. Ultima întrevedere dintre cei doi a avut loc în decembrie, la reședința papală de la Castel Gandolfo, în Italia.

După acea întâlnire, Papa Leon le-a cerut liderilor europeni să se pună de acord asupra unei decizii comune în negocierile pentru pace dintre Rusia și Ucraina.

Rusia, atac aerian amplu asupra Ucrainei

În noaptea precedentă, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni. Atacul a vizat Kievul și regiunea din jurul capitalei, cu 16 rachete balistice, în timp ce peste 200 de drone au fost trimise asupra unor zone de pe întreg teritoriul țării.

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