Documentele obținute de hackeri indică o clasificare diferită a decesului față de explicația oferită public la momentul tragediei.

Documentele rusești indică sinuciderea, nu un accident în timpul unei operațiuni de salvare

Generalul Evgheni Zinicev, fost ministru rus pentru Situații de Urgență și unul dintre oamenii de încredere ai președintelui Vladimir Putin, a murit în septembrie 2021, la vârsta de 55 de ani, în timpul unei deplasări în Siberia.

La acea vreme, autoritățile ruse au susținut că oficialul și-a pierdut viața încercând să salveze un alt bărbat care căzuse de pe o stâncă.

Noi informații provenite din evidențele Agenției Federale de Statistică a Rusiei, Rosstat, arată însă că decesul generalului a fost înregistrat cu un cod corespunzător sinuciderii, relatează publicația britanică Daily Express, citând o investigație a platformei independente rusești Mediazona.

Datele provin dintr-o arhivă nepublicată a autorităților ruse, obținută în urma unui atac informatic.

Clasificarea din documente ridică semne de întrebare asupra versiunii oficiale, dar nu stabilește, de una singură, împrejurările exacte ale morții.

Ce s-a întâmplat la cascada din Siberia

Tragedia s-a produs în apropierea cascadei Kitabo-Oron, situată în regiunea platoului Putorana, în nordul Siberiei.

Zinicev participa la exerciții de protecție civilă desfășurate în zona arctică, la care erau implicați aproximativ 6.000 de militari.

Potrivit relatărilor de la acea vreme, ministrul și regizorul Aleksandr Melnik, în vârstă de 63 de ani, ar fi efectuat o deplasare cu elicopterul către cascadă.

Versiunea prezentată public susținea că Melnik a căzut de pe o stâncă, iar Zinicev a sărit în apă pentru a-l salva, lovindu-se de o stâncă.

Amândoi au murit.

În evidențele analizate de Mediazona, decesul regizorului este clasificat drept accident de muncă, în timp ce moartea fostului ministru apare la categoria sinucidere.

În același timp, cauza medicală înscrisă în cazul lui Zinicev se referă la leziuni cu intenție nedeterminată, iar pentru Melnik este menționat înecul.

Această diferență între clasificările administrative și descrierile medicale face necesară prudența în interpretarea documentelor.

Putin l-a numit erou și a participat personal la înmormântare

După moartea generalului, Vladimir Putin a vorbit despre o pierdere personală profundă și i-a acordat post-mortem titlul de Erou al Rusiei, cea mai înaltă distincție a statului.

Președintele rus a participat personal la ceremonia funerară, alături de familia fostului său colaborator.

La momentul tragediei au circulat și explicații alternative, inclusiv ipoteza că Zinicev ar fi fost cel care a căzut primul, iar regizorul ar fi încercat să îl salveze.

Kremlinul a respins atunci speculațiile, susținând versiunea oficială a accidentului.

Cine era generalul considerat un posibil succesor al lui Putin

Evgheni Zinicev a făcut parte din structurile sovietice de securitate KGB și a lucrat în serviciul de protecție al lui Vladimir Putin între 2006 și 2015.

Ulterior, a fost promovat în conducerea Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, iar în 2018 a devenit ministru pentru Situații de Urgență.

Generalul era și membru al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Ascensiunea sa rapidă a alimentat speculații potrivit cărora ar fi putut deveni, la un moment dat, un posibil succesor al liderului de la Kremlin. Nu există însă dovezi publice că Putin îl desemnase pentru acest rol.

Noile informații readuc în discuție circumstanțele unui deces care a provocat numeroase controverse în Rusia, fără a oferi deocamdată o explicație definitivă asupra celor întâmplate în septembrie 2021.