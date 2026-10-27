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POLITICO: Franța a luat în calcul blocarea rețelelor sociale și a internetului mobil pe fondul protestelor

Guvernul francez a luat în calcul să blocheze rețelele sociale și chiar a internetului mobil în unele zone, pe fondul protestelor din Franța care au avut loc săptămâna trecută, au declarat surse pentru POLITICO.
POLITICO: Franța a luat în calcul blocarea rețelelor sociale și a internetului mobil pe fondul protestelor
Diana Nunuț
27 oct. 2026, 15:31, Știri externe
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Guvernul francez a luat în calcul să blocheze rețelele sociale și să restricționeze accesul la internetul mobil în unele zone din țară, pe fondul protestelor de săptămâna trecută, au declarat persoane familiarizate cu situația pentru POLITICO.

Concret, înaintea protestelor din 24 octombrie, ministerul francez de Interne a fost în contact cu operatorii de telecomunicații pentru a analiza modalități de a restricționa accesul la rețelele sociale sau la internetul mobil în anumite zone. Scopul era acela de a împiedica coordonarea protestatarilor, potrivit unui oficial guvernamental și al unui angajat dintr-o companie de telecomunicații, relevă POLITICO.

Această idee a culminat cu o scrisoare adresată de premierul francez Sébastien Lecornu operatorilor de telecomunicații din țară pentru a fi pregătiți să blocheze accesul la rețelele sociale. Solicitarea a fost dezvăluită pentru prima dată de publicația digitală franceză Blast.

POLITICO a contactat oficialii din cabinetul premierului francez, dar și din alte două ministere, iar aceștia nu au negat nici măsura, nici existența scrisorii.

Inițiativa de a recurge la o astfel de măsură a venit după protestele din 17 octombrie, care au degenerat. Guvernul era îngrijorat de faptul că evenimentele s-ar putea repeta sau chiar agrava weekendul trecut. În realitate însă, protestele din 24 octombrie au scăzut în intensitate și s-au înregistrat mai puține incidente.

„Ceea ce doreau, mai presus de toate, era să blocheze canalele de comunicare care permit grupărilor să se întâlnească și să se organizeze”, a declarat pentru POLITICO, sub protecția anonimatului, angajatul unui furnizor de telecomunicații.

Totuși, această măsură ar fi împiedicat și comunicarea între protestatarii pașnici.

Proteste ample în Franța. Aproape o mie de arestări

Pe 24 octombrie, poliția franceză a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva protestatarilor din Paris, după ce manifestația din capitala Franței a fost inițial relativ pașnică. Oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta față de costul ridicat al vieții și lipsa finanțării pentru educație.

Autoritățile au estimat numărul participanților la nivel național la 410.000. Aproape 1.000 de persoane au fost arestate, după ce au fost mobilizați 70.000 de membri ai forțelor de ordine.

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