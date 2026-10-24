„Acuzații nefondate”. Canada respinge acuzațiile SUA privind amestecul în alegerile americane

Premierul canadian Mark Carney a respins, vineri, comentariile făcute de ambasadorul american, potrivit cărora Ottawa ar fi intenționat să se amestece în alegerile intermediare din SUA, programate luna viitoare.

Potrivit Reuters, el a calificat aceste acuzații ca fiind nefondate.

„Aceste acuzații sunt nefondate. Sunt dezamăgit că reprezentantul lor consideră că este rolul său să facă astfel de sugestii”, a declarat el reporterilor în timpul unei vizite oficiale în Turcia, potrivit sursei citate.

Totodată, Carney a afirmat că Ottawa nu are nicio intenție de a se amesteca în alegerile din 3 noiembrie.

Reacția premierului canadian vine după ce miercuri, Ambasada SUA în Canada a declarat că Ottawa „ignoră îngrijorările privind o potențială interferență în alegerile din SUA, chiar dacă miniștrii și premierii săi descriu deschis planuri de a influența politica americană”.

Relații tensionate între Canada și SUA

În plus, declarațiile lui Carney subliniază starea tensionată a relațiilor bilaterale dintre Ottawa și Washington, în contextul în care Canada s-a retras, la sfârșitul lunii august, din negocierile privind un posibil acord comercial, invocând cerințele nerezonabile ale SUA.

Președintele american Donald Trump a impus o serie de tarife asupra importurilor din Canada și sugerează frecvent că ar putea anexa țara. În prezent, popularitatea sa în rândul alegătorilor din țară se află la minime istorice, iar sondajele indică faptul că Partidul Republican va înregistra rezultate slabe la alegerile de la jumătatea mandatului.