Prima pagină » Știri externe » „Acuzații nefondate”. Canada respinge acuzațiile SUA privind amestecul în alegerile americane

„Acuzații nefondate”. Canada respinge acuzațiile SUA privind amestecul în alegerile americane

Premierul canadian Mark Carney a respins în această săptămână acuzațiile Washingtonului potrivit cărora Ottawa ar fi intenționat să se amestece în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, care vor avea loc luna viitoare. El s-a declarat dezamăgit de comentariile făcute de ambasadorul american și a calificat acuzațiile drept nefondate.
„Acuzații nefondate”. Canada respinge acuzațiile SUA privind amestecul în alegerile americane
Premierul Canadei, Mark Carney. Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Diana Nunuț
24 oct. 2026, 07:22, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul canadian Mark Carney a respins, vineri, comentariile făcute de ambasadorul american, potrivit cărora Ottawa ar fi intenționat să se amestece în alegerile intermediare din SUA, programate luna viitoare.

Potrivit Reuters, el a calificat aceste acuzații ca fiind nefondate.

„Aceste acuzații sunt nefondate. Sunt dezamăgit că reprezentantul lor consideră că este rolul său să facă astfel de sugestii”, a declarat el reporterilor în timpul unei vizite oficiale în Turcia, potrivit sursei citate.

Totodată, Carney a afirmat că Ottawa nu are nicio intenție de a se amesteca în alegerile din 3 noiembrie.

Reacția premierului canadian vine după ce miercuri, Ambasada SUA în Canada a declarat că Ottawa „ignoră îngrijorările privind o potențială interferență în alegerile din SUA, chiar dacă miniștrii și premierii săi descriu deschis planuri de a influența politica americană”.

Relații tensionate între Canada și SUA

În plus, declarațiile lui Carney subliniază starea tensionată a relațiilor bilaterale dintre Ottawa și Washington, în contextul în care Canada s-a retras, la sfârșitul lunii august, din negocierile privind un posibil acord comercial, invocând cerințele nerezonabile ale SUA.

Președintele american Donald Trump a impus o serie de tarife asupra importurilor din Canada și sugerează frecvent că ar putea anexa țara. În prezent, popularitatea sa în rândul alegătorilor din țară se află la minime istorice, iar sondajele indică faptul că Partidul Republican va înregistra rezultate slabe la alegerile de la jumătatea mandatului.

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
I-a cedat echipamentul în timpul luptei și s-a ales cu 500.000 de dolari: „Vă mulțumesc pentru bonus!”
GSP.ro
Zodia care poate pierde tot până în 2030. Mariana Cojocaru avertizează: „Sănătatea devine un punct sensibil”
Gandul
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Cancan
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Prosport
Cum au fost dublate pedepsele hoților implicați în „jaful secolului” de la Timișoara: „Suma nu reprezenta un numerar oarecare, ci bani pentru plata pensiilor”
Libertatea
5 diete care modifică sigur vârsta biologică. Ce mănâncă persoanele care îmbătrânesc mai lent, de fapt
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor