Liderii UE și ai Balcanilor de Vest se reunesc pe 25 noiembrie la Bruxelles. Aderarea regiunii, pe agenda summitului

Liderii Uniunii Europene (UE) și ai statelor din Balcanii de Vest se vor întâlni pe 25 noiembrie, la Bruxelles, în cadrul unui summit despre importanța strategică a relațiilor dintre UE și regiune, a anunțat vineri Consiliul European, potrivit unui comunicat de presă.

Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Antonio Costa a spus că aderarea statelor din Balcanii de Vest la UE reprezintă o prioritate și un obiectiv foarte important pentru ambele părți, mai ales în actualul context geopolitic.

„Viitorul Balcanilor de Vest este în Uniunea Europeană. Aderarea lor este prioritatea noastră, ambiția noastră comună și o investiție geopolitică crucială în aceste vremuri tulburi. UE este și va rămâne cel mai de încredere partener al regiunii”, a declarat Antonio Costa.

Potrivit comunicatului Consiliului European, summitul va fi o ocazie pentru liderii europeni să își reafirme sprijinul pentru aderarea statelor din Balcanii de Vest.

Aceștia vor și încuraja partenerii din regiune să grăbească reformele esențiale și să își respecte angajamentele care au fost discutate, pentru a avansa în procesul de integrare europeană.

Liderii vor analiza și progresele privind integrarea statelor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană. Discuțiile se vor concentra în special pe Planul de creștere pentru Balcanii de Vest și pe măsurile prin care acest proces poate fi accelerat.