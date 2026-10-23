Prima pagină » Știri externe » Liderii UE și ai Balcanilor de Vest se reunesc pe 25 noiembrie la Bruxelles. Aderarea regiunii, pe agenda summitului

Liderii UE și ai Balcanilor de Vest se reunesc pe 25 noiembrie la Bruxelles. Aderarea regiunii, pe agenda summitului

Liderii UE și ai statelor din Balcanii de Vest se vor reuni pe 25 noiembrie, la Bruxelles, pentru a discuta despre aderarea regiunii la Uniunea Europeană.
Liderii UE și ai Balcanilor de Vest se reunesc pe 25 noiembrie la Bruxelles. Aderarea regiunii, pe agenda summitului
Maria Nițu
23 oct. 2026, 17:55, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderii Uniunii Europene (UE) și ai statelor din Balcanii de Vest se vor întâlni pe 25 noiembrie, la Bruxelles, în cadrul unui summit despre importanța strategică a relațiilor dintre UE și regiune, a anunțat vineri Consiliul European, potrivit unui comunicat de presă.

Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Antonio Costa a spus că aderarea statelor din Balcanii de Vest la UE reprezintă o prioritate și un obiectiv foarte important pentru ambele părți, mai ales în actualul context geopolitic.

„Viitorul Balcanilor de Vest este în Uniunea Europeană. Aderarea lor este prioritatea noastră, ambiția noastră comună și o investiție geopolitică crucială în aceste vremuri tulburi. UE este și va rămâne cel mai de încredere partener al regiunii”, a declarat Antonio Costa.

Potrivit comunicatului Consiliului European, summitul va fi o ocazie pentru liderii europeni să își reafirme sprijinul pentru aderarea statelor din Balcanii de Vest.

Aceștia vor și încuraja partenerii din regiune să grăbească reformele esențiale și să își respecte angajamentele care au fost discutate, pentru a avansa în procesul de integrare europeană.

Liderii vor analiza și progresele privind integrarea statelor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană. Discuțiile se vor concentra în special pe Planul de creștere pentru Balcanii de Vest și pe măsurile prin care acest proces poate fi accelerat.

Participanții vor discuta și despre problemele comune și despre cum pot întări securitatea și capacitatea de a face față crizelor.

Summitul UE-Balcanii de Vest va avea loc cu o zi înaintea unei reuniuni extraordinare de două zile a liderilor statelor membre ale Uniunii Europene. Această întâlnire va fi dedicată viitorului buget al UE.

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
I-a cedat echipamentul în timpul luptei și s-a ales cu 500.000 de dolari: „Vă mulțumesc pentru bonus!”
GSP.ro
Averile URIAȘE din Guvernul Niculescu. Ministrul independent cu sute de mii de euro în conturi, case și terenuri
Gandul
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Cancan
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Prosport
Comisarul politic Neacșu: abia a intrat, dar ar ieși din Guvern. Jocurile pentru șefia Curții rezervate dinozaurilor din sistem
Libertatea
Nea Popa din „La Bloc”, dezvăluiri dureroase despre sănătate! Tudorel Filimon a renunțat la spectacole și doarme cu mască: „Fac injecții în ochi
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor