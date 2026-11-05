Consilierul prezidențial Valentin Naumescu spune că Putin va intensifica atacurile asupra Ucrainei după alegerile din SUA

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta afirmă că Europa trebuie să continue să sprijine Ucraina, mai ales în iarna dificilă care urmează.

Valentin Naumescu, consilier prezidențial pentru afaceri europene, spune că liderul rus Vladimir Putin ar putea intensifica agresiunea împotriva Ucrainei după alegerile intermediare din Statele Unite, pentru a forța o capitulare a Kievului înainte de încheierea mandatului administrației de la Washington.

„Ce este clar acum, după alegerile intermediare din SUA, este că Putin va accelera și (posibil) escalada agresiunea, pentru a forța capitularea Ucrainei și obținerea unui final al războiului în termenii doriți de Moscova ÎNAINTE de încheierea mandatului administrației actuale de la Washington. Tic-tac. Timpul începe să curgă în favoarea Ucrainei, deși momentul actual este foarte dificil, iar UCRAINA TREBUIE SUSȚINUTĂ de europeni cu toate mijloacele și resursele posibile, pentru a rezista în picioare atât cât este nevoie în fața agresiunii ruse. În special în iarna care urmează”, a scris consilierul prezidențial.

Potrivit acestuia, sprijinul american pentru Ucraina ar putea reveni în următorii ani, indiferent dacă viitoarea administrație de la Washington va fi democrată sau republicană.

El mai declară că există semnale că inclusiv Partidul Republican ar putea reveni la politica tradițională a Statelor Unite de susținere a democrațiilor europene.

„Peste doi ani, noua administrație a SUA, indiferent că va fi democrată sau republicană, ar putea relua sprijinul direct, explicit, pentru Ucraina invadată de Rusia, iar relațiile transatlantice se vor reconsolida. Sunt semnale că inclusiv Partidul Republican din SUA ar putea reveni la politica tradițională americană de susținere a democrațiilor europene, iar alianța transatlantică (nu doar în forma ei politico-militară consacrată, NATO), ci în toate formele (relații economice, strategice, tehnologice, culturale etc.) păstrează perspective încurajatoare pe termen mediu și lung”, a transmis Valentin Naumescu.

Până atunci, responsabilitatea principală pentru susținerea Ucrainei va reveni statelor europene și aliaților din Coaliția pentru Voință, precizează oficialul.

Uniunea Europeană, Marea Britanie, Canada și Norvegia vor continua să ofere ajutor militar, logistic și financiar Kievului, dar și să mențină presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni, mai spune el.

„În consecință, democrațiile europene și aliate din Coaliția pentru Voință (în principal UE, dar și Marea Britanie, Canada, Norvegia etc.) vor continua cu siguranță să ofere ajutor Ucrainei, să pună presiune asupra Rusiei, să aplice sancțiuni, să facă în așa fel încât prețul plătit de Rusia pentru acest război să fie tot mai mare, să sprijine militar, logistic și financiar Ucraina în iarna extrem de grea care urmează”, a scris acesta.

Naumescu: Putin crede că este momentul să câștige războiul

Valentin Naumescu spune și că sunt puține șanse ca liderul de la Kremlin să accepte, în viitorul apropiat, oprirea agresiunii împotriva Ucrainei, în ciuda presiunii constantă.

Președintele rus vede situația de acum ca pe o oportunitate de a-și atinge obiectivele strategice, precum supunerea Ucrainei, slăbirea NATO și schimbarea ordinii de securitate din Europa, declară acesta.

„Sunt așadar puține speranțe ca Putin să accepte încetarea agresiunii asupra Ucrainei pe termen scurt. El crede că acum e șansa lui să forțeze, să câștige războiul, să supună Ucraina, să dezintegreze NATO, să schimbe ordinea de securitate europeană rezultată în mod democratic după încheierea Războiului Rece și prăbușirea URSS, să refacă sfera de dominație a Moscovei în Europa de Est”, a afirmat Naumescu.

Acesta susține însă că obiectivele Kremlinului nu vor fi atinse și că UE va continua să sprijine Kievul atât timp cât va fi nevoie, inclusiv în lunile și anii următori.

„UE va rămâne alături de Ucraina în lunile și poate chiar anii care urmează. Pacea din urma războiului teribil de agresiune al lui Putin trebuie să fie una justă, stabilă, care să recunoască limpede cine a fost agresorul și cine a fost victima, să ofere garanții reale de securitate Ucrainei și să genereze premise pentru o ordine de securitate europeană credibilă”, a transmis Valentin Naumescu.

„UE, NATO și SUA vor rămâne împreună”, a mai precizat Naumescu.