Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în microbuz se aflau 12 copii și un însoțitor.

În urma accidentului, doi elevi și adultul care îi însoțea au suferit răni ușoare. Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Din primele informații, șoferul microbuzului a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar vehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

Trafic restricționat pe DN 6

Circulația rutieră în zona accidentului se desfășoară alternativ, pe un singur sens de mers.

Polițiștii estimează că traficul va reveni la normal după ora 09:30.

Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.