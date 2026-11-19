Întrebat, joi seara, la Berlin, cum ar trebui să arate majorările de pensii și salariul minim de anul viitor, Nicușor Dan a spus mai întâi că decizia aparține Guvernului. „Este o treabă care ține de guvern, așa cum am spus de mai multe ori”, a declarat șeful statului.

Președintele a recunoscut că oamenii o duc mai greu. „E evident că puterea de cumpărare a scăzut”, a spus Nicușor Dan, adăugând că și nivelul de trai a scăzut. De aceea, a explicat el, orice fel de compensare ar fi bună, atât pentru salariați, cât și pentru pensionari.

Riscul unui cerc vicios

Șeful statului a avertizat însă că România se află pe o linie subțire în corectarea deficitului. Potrivit lui Nicușor Dan, orice abatere de la această linie poate duce țara într-un cerc vicios care i-ar afecta exact pe cei mai vulnerabili, inclusiv pe pensionari.

Nicușor Dan a insistat că anvelopa bugetului trebuie să fie cea asumată în discuțiile cu Comisia Europeană, cu finanțatorii și cu agențiile de rating, pentru ca România să nu sufere mai târziu. Modul în care această sumă este împărțită între nevoile țării este, a repetat el, o decizie a Guvernului.

Pe 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni, președintele spusese că majorarea pensiilor în 2027 trebuie să se încadreze în angajamentul României de reducere a deficitului bugetar. Tot atunci, a estimat pentru 2026 un deficit bugetar de 150 de miliarde de lei, cu 22 de miliarde mai mult decât s-a angajat România.