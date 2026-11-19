Nicușor Dan a declarat că la reuniunea de joi au participat și emisarii americane Steve Witkoff și Jared Kushner, precizând că și președintele Donald Trump a avut o intervenție telefonică.

„Au fost mulți șefi de stat și de guvern din Europa, Uniunea Europeană și din afară, de exemplu Norvegia și Marea Britanie. Au fost și cei doi emisari pentru Ucraina, ai președintelui Trump, în sală, domnii Witkoff și Kushner, și a intervenit și domnul președinte Trump prin telefon la un moment dat al discuției”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre stadiul lucrărilor din cadrul „Coaliției de Voință”, punctând că se apropie de o „formă finală” a garanțiilor de securitate care vor fi acordate Ucrainei.

„A fost un moment, ca și la precedentele întâlniri ale Coaliției de Voință, în care partea militară a făcut o prezentare pe unde suntem cu aceste garanții de securitate, pentru că a fost o muncă pe care partea militară a făcut-o în tot acest interval. Și lucrurile sunt foarte aproape de a avea forma finală”, a spus președintele.

Șeful statului a vorbit și despre stadiul lucrărilor din cadrul „Coaliției de Voință”, punctând că se apropie de o „formă finală” a garanțiilor de securitate care vor fi acordate Ucrainei.

„A fost un moment, ca și la precedentele întâlniri ale Coaliției de Voință, în care partea militară a făcut o prezentare pe unde suntem cu aceste garanții de securitate, pentru că a fost o muncă pe care partea militară a făcut-o în tot acest interval. Și lucrurile sunt foarte aproape de a avea forma finală”, a spus președintele.

Condițiile unui acord de pace și securitatea la Marea Neagră

Nicușor Dan a mai declarat că Europa nu poate lipsi de la discuțiile privind încheierea conflictului, evidențiind necesitatea unor lucrări care să uniformizeze punctele de vedere ale statelor, inclusiv ale celor din proximitatea conflictului.

„E nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, pentru că războiul din Ucraina este legat de securitatea Europei. E nevoie ca, în această discuție, Europa să fie unită și, deci, pentru asta e nevoie ca să existe grupuri de lucru care să unească, să pună împreună așteptările tuturor țărilor europene, în special a celor care sunt mai aproape de linia frontului”, a declarat președintele.

Președintele a mai punctat că orice acord de pace nu trebuie să vulnerabilizeze Ucraina pentru a nu încuraja o nouă agresiune a Moscovei, dar nici nu trebuie să afecteze securitatea Europei sau relația transatlantică.

„Poziția noastră a fost, de asemenea, că rezultatul acestui proces de pace, pacea ne dorim cu toții, nu trebuie să fie o Ucraina mai slăbită, pentru că asta e o invitație ca Rusia peste câțiva ani să facă același lucru, nu poate să fie o Europa mai slăbită, deci toate câștigurile în materie de securitate pe care le-am făcut împreună trebuie să rămână așa cum sunt și nu poate să deterioreze relația transatlantică”, a spus Nicușor Dan.

Un alt subiect important abordat la Berlin a fost securitatea la Marea Neagră. „Am vorbit de securitatea la Marea Neagră și prezentă și viitoare. Am explicat ce se întâmplă și am insistat, cum o facem de multă vreme, cât de importantă este Marea Neagră pentru securitatea regiunii și inclusiv pentru procesul de pace din Ucraina după încheierea războiului”, a conchis Nicușor Dan.