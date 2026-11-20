Potrivit informațiilor transmise de polițiști, accidentul s-a produs joi, în jurul orei 10:30, în zona stației de tratare/pretratare a apei. O echipă de angajați efectua lucrări la o conductă de transport al apei, moment în care o altă conductă s-ar fi desprins de la înălțime și i-ar fi lovit pe cei doi bărbați.

Unul dintre muncitori este angajat al unității energetice, iar celălalt lucrează pentru o societate prestatoare de servicii.

Victimele au fost duse la spital; urmează anchete

Victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, unde au primit îngrijiri medicale și au fost supuse investigațiilor.

La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și specialiști criminaliști, care au făcut cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

De asemenea, evenimentul a fost comunicat Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, care urmează să facă verificările specifice.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului și luarea măsurilor legale.