UPDATE Accident grav în Iași. Un microbuz s-a răsturnat într-o curbă. Nouă victime, una inconștientă

UPDATE Polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă

IPJ Iași arată că, din primele verificări, un bărbat de 56 de ani, în timp ce conducea un microbuz în localitatea Țigănași, în care se aflau 20 de persoane, ar fi pierdut controlul asupra direcției și s-ar fi răsturnat într-un șanț de colectare a apelor pluviale.

Nouă persoane au fost transportate la spital.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

UPDATE Nouă victime în urma accidentului

Ministerul Sănătății a anunțat că Planul roșu de intervenție a fost dezactivat la ora 20.59.

În total, au fost înregistrate nouă victime. Printre acestea se numără o femeie de 27 de ani, inconștientă și intubată. Alte opt victime sunt conștiente și au diverse traumatisme.

11 persoane nu au necesitat îngrijiri medicale.

UPDATE Plan alb activat în trei spitale din Iași

Ministerul Sănătății a anunțat că 7 persoane primesc asistență medicală la locul accidentului, dintre care una este inconștientă, și că alte 13 persoane nu necesită îngrijiri medicale.

La nivelul sistemului sanitar, a fost activat Planul Alb în trei spitale din Iași: pitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”.

UPDATE Cinci răniți, duși la spital

Cinci dintre cele șapte persoane care au necesitat asistență medicală au fost preluate de echipajele medicale și au plecat către unități spitalicești pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate, a anunțay ISU Iași.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Iași, microbuzul s-a răsturnat într-o curbă în localitatea Țigănași. Toate persoanele implicate s-au autoevacuat sau au fost evacuate cu ajutorul cetățenilor care au oprit la locul accidentului.

Pompierii transmit că sunt implicate 20 de persoane, iar două sunt inconștiente.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, iar dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu echipaje din județul Vaslui și din mai multe subunități ale ISU Iași.

La fața locului au fost trimise autospeciale pentru transportul victimelor multiple, echipaje de prim ajutor și ambulanțe, inclusiv una cu medic.

Misiunea este în desfășurare, iar persoanele implicate sunt evaluate medical.