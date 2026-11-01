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Polițiștii din Vâlcea au tras focuri de armă ca să imobilizeze un bărbat care și-a bătut soția și fiul

Un bărbat de 42 de ani din județul Vâlcea a fost arestat preventiv după ce și-ar fi agresat soția și fiul. Ca să îl imobilizeze, polițiștii au tras trei focuri de armă în plan vertical.
Polițiștii din Vâlcea au tras focuri de armă ca să imobilizeze un bărbat care și-a bătut soția și fiul
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
01 nov. 2026, 17:17, Social
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Potrivit IPJ Vâlcea, vineri, în jurul orei 22.00, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de o tânără din localitatea Muereasca despre faptul că tatăl său ar fi agresat-o pe mama acesteia.

Din cercetări a reieșit că, pe fondul consumului de alcool, bărbatul și-ar fi agresat fizic soția, lovind-o în repetate rânduri și adresându-i amenințări. Totodată, acesta l-ar fi agresat și pe fiul său, care ar fi intervenit.

La sosirea polițiștilor, bărbatul ar fi avut în mână o lopată și i-a amenințat pe oamenii legii.
Întrucât nu s-a conformat solicitărilor polițiștilor, au fost efectuate somațiile legale, fiind executate trei focuri de avertisment în plan vertical.

Ulterior, bărbatul a încetat acțiunile violente, fiind imobilizat și condus la sediul poliției.

Acesta a fost reținut, iar duminică judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Bărbatul este cercetat pentru violență în familie și ultraj.

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