Un fermier din Brașov, reținut de DNA după ce ar fi declarat sute de oi și capre inexistente pentru a obține subvenții

Potrivit DNA, acesta ar fi solicitat sprijin financiar pentru 429 de oi și 55 de capre, deși în realitate deținea doar 151 de oi și nicio capră.

Ar fi declarat la APIA 484 de animale, deși avea numai 151

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a unui fermier.

Măsura a fost luată începând cu 28 octombrie 2026, într-un dosar care vizează tentativa de obținere pe nedrept a fondurilor europene prin folosirea unor documente sau declarații false, inexacte ori incomplete.

Potrivit anchetatorilor, în perioada maise – ptembrie 2026, bărbatul ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul Județean Brașov documente care prezentau o situație nereală a efectivelor de animale din exploatația zootehnică.

Mai exact, acesta ar fi declarat că deține 429 de ovine și 55 de caprine eligibile pentru plata subvențiilor.

Verificările efectuate de procurori ar fi arătat însă că exploatația avea numai 151 de ovine și nicio caprină.

Astfel, potrivit datelor comunicate de DNA, diferența dintre efectivele declarate și cele constatate era de 278 de ovine și 55 de caprine, respectiv 333 de animale în total.

Presupusa fraudă a fost oprită în urma perchezițiilor

Anchetatorii susțin că fermierul ar fi urmărit să obțină fără drept atât fonduri europene, cât și bani de la bugetul național, sub forma sprijinului financiar acordat crescătorilor de animale.

Presupusa infracțiune a rămas însă în faza tentativei.

Potrivit DNA, demersurile suspectului au fost întrerupte la 11 septembrie 2026, când au fost efectuate percheziții și cercetări la fața locului.

DNA solicită arestarea preventivă pentru 30 de zile

Procurorii au anunțat că fermierul urmează să fie prezentat joi, 29 octombrie, Tribunalului Brașov, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acesta este cercetat în stare de recidivă, ceea ce înseamnă că anchetatorii au reținut existența unei condamnări anterioare relevante din punct de vedere penal.

DNA nu a oferit informații despre natura respectivei condamnări.

Bărbatului i-au fost comunicate oficial calitatea de inculpat și acuzațiile formulate împotriva sa.