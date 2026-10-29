România își consolidează cooperarea judiciară în Balcani. Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, pe agenda procurorilor generali

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre parchetele din regiune, inclusiv în dosarele privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și migrația ilegală.

Procurorii generali din regiune, reuniți la Antalya

Cea de-a cincea ediție a Forumului Procurorilor Generali din Statele Balcanice s-a desfășurat în perioada 25 – 28 octombrie 2026, la Antalya, sub organizarea Parchetului General de pe lângă Curtea de Casație a Turciei.

Potrivit unui comunicat transmis joi, 29 octombrie, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), reuniunea a urmărit intensificarea dialogului profesional și identificarea unor modalități de îmbunătățire a colaborării între autoritățile judiciare din regiune.

Participanții au analizat provocările comune generate de infracționalitatea care depășește granițele naționale, precum și posibilitățile de dezvoltare a cooperării instituționale.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului, printre principalele teme

Agenda forumului a inclus combaterea finanțării terorismului și a operațiunilor de spălare a banilor, cu accent și pe măsurile de confiscare a bunurilor și sumelor provenite din activități infracționale.

O altă temă importantă a vizat migrația ilegală și infracțiunile transfrontaliere.

De asemenea, procurorii au discutat despre statutul juridic și atribuțiile parchetelor în gestionarea provocărilor actuale, care necesită cooperarea autorităților din mai multe state.

La eveniment au participat delegații din Bulgaria, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Kosovo, Macedonia de Nord, România și Slovenia.

Procurorul general al Georgiei a fost prezent în calitate de invitat de onoare. La lucrări au mai participat secretarul general al Asociației Internaționale a Procurorilor și reprezentantul național al Sloveniei la Eurojust, care deține și funcția de președinte al Consiliului pentru Relații cu Partenerii.

Cristina Chiriac, întrevederi bilaterale cu reprezentanții a patru state

În marja forumului, delegația română a avut întâlniri bilaterale cu reprezentanții parchetelor din Georgia, Muntenegru, Slovenia și Turcia.

Discuțiile s-au concentrat asupra consolidării relațiilor instituționale și dezvoltării unor canale directe de comunicare între autoritățile judiciare.

Alături de procurorul general Cristina Chiriac, România a fost reprezentată de Flavian Popa, șeful Serviciului de cooperare judiciară internațională, și Ștefan Bălănescu, șeful Biroului de combatere a criminalității economico-financiare din cadrul PÎCCJ.