Alexandru Toader contestă măsura arestului preventiv. Care este termenul de judecată la ÎCCJ

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a contestat măsura arestului preventiv în dosarul în care este acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor studente.

„Urmare solicitărilor multiple vă comunicăm ca a fost înregistrată contestația depusă de Toader Alexandru Ionuț”, a transmis ÎCCJ.

Procesul pentru judecarea acestei contestaţii a fost stabilit pentru data de 3 noiembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Fiul lui Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile

Pe 24 octombrie, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în baza unei decizii luate sâmbătă de către magistraţii Curţii de Apel Iaşi.

El este cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Potrivit referatului procurorilor, acesta ar fi profitat de teama studentelor de a nu promova examenul la materia pe care o preda.

În urma arestării preventive, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat luni, printr-un comunicat de presă, că Alexandru Toader nu va mai putea preda până la soluționarea dosarului penal în care este cercetat, indiferent de măsurile dispuse ulterior de instanță.

Totodată, Consiliul Facultății de Drept, reunit într-o ședință extraordinară la care a participat și rectorul UAIC, a adoptat mai multe măsuri. Printre acestea se numără suspendarea contractului individual de muncă, în timp ce toate activitățile didactice vor fi preluate de alte cadre didactice, astfel încât studenții să își poată continua studiile fără întreruperi.