Știrile săptămânii | România are un nou Guvern, Călin Georgescu, vizat într-un nou dosar, fiul lui Tudorel Toader, reținut pentru viol, o navă a fost lovită de drone în Marea Neagră, un cutremur de 4,9 s-a produs în Vrancea

Mediafax prezintă cele mai importante știri ale săptămânii: formarea noului Guvern, noul dosar penal în care este vizat Călin Georgescu, reținerea fiului lui Tudorel Toader pentru agresiune sexuală, incidentul cu drone din Marea Neagră și cutremurul de 4,9 din Vrancea.