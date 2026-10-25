Știrile săptămânii | România are un nou Guvern, Călin Georgescu, vizat într-un nou dosar, fiul lui Tudorel Toader, reținut pentru viol, o navă a fost lovită de drone în Marea Neagră, un cutremur de 4,9 s-a produs în Vrancea

Cabinetul Niculescu se instalează la Guvern. România are un nou premier după aproape șase luni de criză politică
Percheziții domiciliare într-un nou dosar penal care îl vizează pe Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că a apelat la o firmă specializată pentru a-i scana locuința sa din Mogoșoaia
Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorii au cerut arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.
O navă sub pavilion Comore ar fi fost lovită de drone vineri, în Marea Neagră, la 13 mile marine în dreptul Constanței
Un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe scara momentului (Mw) s-a produs luni, 19 octombrie 2026, la ora 11:51:53, în zona seismică Vrancea, în apropierea județelor Buzău și Covasna.