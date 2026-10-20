Noii miniștri, în prima ședință de la Palatul Victoria. Cabinetul Niculescu se instalează la Guvern. România are un nou premier după aproape șase luni de criză politică

UPDATE: Ședința de Guvern a început. Cum s-au așezat noii miniștri

Prima ședință de guvern a cabinetului condus de Luca Niculescu a început. Miniștrii și-au ocupat locurile în sală, iar noul premier le-a transmis câteva cuvinte, înainte de a-și începe munca la ministere.

„Bună seara, dragi colegi! Bine v-am găsit la prima ședință de Guvern. Prioritatea este îmbunătățirea nivelului de trai al românilor. Avem câteva urgențe: rectificarea bugetară, apoi avem de făcut bugetul, pregătirea pentru iarnă și pentru problemele din sectorul energetic, apoi foarte multe lucruri importante pe care le regăsim în programul de guvernare, care este foarte consistent. Vreau să vă doresc mult succes în ceea ce vom face”, le-a spus Luca Niculescu noilor colegi.

Noul Guvern vine cu schimbări la Palatul Victoria, inclusiv la nivelul așezării în sală. Premierul Luca Niculescu stă între Marian Neacșu, singurul vicepremier, și Sorin Costreie, fostul său coleg în Administrația Prezidențială și, în prezent, ministrul Educației.

UPDATE: Noul cabinet al Guvernului Niculescu, la Palatul Victoria. Premierul a stat față în față cu Bolojan

Noul cabinet condus de Luca Niculescu se instalează la Palatul Victoria. Cei 11 miniștri PSD și cei patru independenți și-au ocupat fotoliile și se pregătesc de prima şedință de Guvern.

Între timp, Luca Niculescu a avut o întâlnire „între patru ochi” cu Ilie Bolojan, pentru a oficia primirea și, respectiv, predarea mandatului de premier. Cei doi au discutat aproximativ 20 de minute.

UPDATE: Cabinetul Niculescu depune jurământul

Membrii Guvernului condus de Luca Niculescu depun jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în fața președintelui României, Nicușor Dan.

BREAKING NEWS Guvernul Luca Niculescu a fost votat de Parlament

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului. Noul Cabinet, format din miniștri PSD și independenți și susținut parlamentar de PNL și UDMR, a obținut 280 voturi pentru și 58 împotrivă. Pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi.

Votul marchează sfârșitul celei mai lungi crize guvernamentale din România de după Revoluția din 1989. Au trecut 169 de zile de la demiterea Guvernului Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, la 5 mai 2026, perioadă în care România a fost condusă de un executiv interimar, cu atribuții limitate.

Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța și coordonator național al procesului de aderare la OCDE, devine astfel noul prim-ministru al României. Este al patrulea politician desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un guvern de la declanșarea crizei politice.

PSD revine la guvernare. PNL și UDMR au susținut învestirea fără să intre în Executiv

Noul Cabinet are o structură politică neobișnuită: PSD deține majoritatea portofoliilor ministeriale, în timp ce premierul și o parte dintre miniștrii responsabili de domenii strategice sunt independenți.

Printre membrii noului Guvern se numără Marian Neacșu, vicepremier și ministru de Interne, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării, Radu Marinescu, ministrul Justiției, și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Deși au refuzat să participe direct la guvernare, PNL și UDMR au semnat acorduri de susținere cu premierul desemnat, contribuind la formarea majorității parlamentare necesare.

USR și AUR au anunțat, înaintea ședinței, că nu susțin noul Executiv.

Ce urmează pentru Guvernul Niculescu

După votul Parlamentului, noul Guvern trebuie să depună jurământul în fața președintelui Nicușor Dan, moment din care își va putea exercita atribuțiile depline.

Executivul preia conducerea țării într-un moment economic dificil, marcat de un deficit bugetar ridicat, costuri importante de împrumut și presiuni pentru reducerea cheltuielilor publice.

Programul de guvernare pentru perioada 2026–2028 cuprinde angajamente privind indexarea pensiilor, reformarea administrației, modificări fiscale și continuarea marilor proiecte de infrastructură.

Principala provocare va fi însă identificarea surselor de finanțare pentru aceste promisiuni, în condițiile în care România trebuie să continue reducerea deficitului bugetar și să își mențină credibilitatea în fața investitorilor.

UPDATE. SURSE: Guvernul Luca Niculescu a trecut de votul Parlamentului

Guvernul condus de Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului, potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX.

Cabinetul Niculescu a reușit să depășească pragul de 233 de voturi necesare pentru învestire, potrivit acelorași surse. Guvernul Luca Niculescu a obținut peste 265 de voturi.

Votul pune capăt perioadei de interimat guvernamental. Pentru preluarea efectivă a mandatului, premierul și membrii noului Cabinet trebuie să depună jurământul în fața președintelui României.

UPDATE S-a terminat votul

Votul pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu s-a încheiat în plenul reunit al Parlamentului. Deputații și senatorii au votat secret, cu bile, iar acum urmează numărarea voturilor.

Pentru a primi încrederea Parlamentului, Cabinetul Niculescu are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile. Rezultatul oficial urmează să fie anunțat după finalizarea numărării.

UPDATE. A început votul pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu

Parlamentarii au început procedura de vot pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, după încheierea dezbaterilor din plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Votul este secret, cu bile, iar pentru ca noul Cabinet să primească încrederea Parlamentului sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile.

AUR, USR și SOS au anunțat că nu vor vota guvernul.

UPDATE. Ilie Bolojan: PNL va da un „vot de necesitate” Guvernului Niculescu. Atac la PSD și AUR

Senatorul Ilie Bolojan a anunțat, marți, în plenul reunit al Parlamentului, că PNL va acorda un „vot de necesitate” Guvernului propus de Luca Niculescu. Bolojan a criticat PSD și AUR, pe care le-a acuzat că au provocat căderea fostului Executiv fără să aibă pregătită o alternativă viabilă.

„Au trecut peste cinci luni de când PSD și AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România. De atunci, guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, a luptat să țină România pe linia de plutire. În acest timp, cei care au doborât guvernul nu au reușit să ofere nici o soluție viabilă”, a declarat Ilie Bolojan.

UPDATE. George Simion anunță că AUR nu votează Guvernul Niculescu: „Zero voturi”. Apel către parlamentarii PNL

Liderul AUR, George Simion, a anunțat de la tribuna Parlamentului că formațiunea sa nu va acorda niciun vot Cabinetului Luca Niculescu. Simion a criticat negocierile politice dintre partidele parlamentare și a făcut apel inclusiv la aleșii PNL să respingă noul Executiv.

„Nu cred că este vreo surpriză și nu trebuie să menținem suspansul. Știți foarte bine câte voturi o să primiți din partea AUR pentru acest nou guvern marionetă. Același număr cât ați primit și pentru cele anterioare: Zero”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a cerut parlamentarilor să nu susțină noul Cabinet, afirmând că acesta va continua politicile economice pe care opoziția le critică.

„Fac un apel către toți parlamentarii cu coloană vertebrală. Sunt câțiva și pe la liberali și o să conteze foarte mult fiecare cum votează. Nu vă murdăriți și nu votați acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcirea populației”, a spus Simion.

Acesta a acuzat partidele care susțin învestirea că au întreținut conflicte politice în ultimele luni, pentru ca acum să ajungă să voteze împreună.

„De cinci luni de zile vă prefaceți că vă certați, că ați rupt alianța și astăzi ajungeți să votați cot la cot”, a afirmat Simion, înainte de a i se adresa direct lui Ilie Bolojan: „Cu ce vă au la mână? Cu ce vă șantajează?”.

UPDATE. George Simion cere „libertate pentru Călin Georgescu” în timpul dezbaterilor pentru învestirea Guvernului

George Simion a folosit discursul din Parlament și pentru a cere eliberarea lui Călin Georgescu, acuzând autoritățile că ar desfășura acțiuni de hărțuire politică împotriva acestuia. Afirmațiile reprezintă acuzații ale liderului AUR, nu constatări judiciare.

„De cinci luni de zile vă jucați de-a poliția politică și hărțuiți proprii cetățeni. Așa că o zic chiar clar și tare de la tribuna acestui Parlament, libertate pentru Călin Georgescu”, a declarat Simion.

Liderul AUR a reacționat și la intervențiile din sală, afirmând: „Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta. Un om ales de popor, nu?”.

Simion a invocat apoi situația familiei lui Călin Georgescu și a susținut că soția acestuia riscă să-și piardă locuința din cauza unor măsuri asigurătorii pe care le consideră abuzive.

„Am văzut o femeie care luptă pentru soțul și familia ei. Am văzut o femeie hotărâtă, puternică, luptătoare. Așa trebuie să fie și România noastră”, a afirmat liderul AUR.

UPDATE. Sorin Grindeanu, atac la Bolojan și USR în Parlament: „Vă dau o primă veste bună. Guvernul Bolojan pleacă”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-a început discursul din plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea privind învestirea Guvernului Luca Niculescu, cu un atac la adresa fostului premier Ilie Bolojan și a partidelor PNL și USR. Grindeanu a susținut că plecarea Guvernului Bolojan reprezintă o veste bună, dar că efectele guvernării acestuia vor continua să fie resimțite de români.

„Doamnelor și domnilor parlamentari, vă dau o primă veste bună. Guvernul Bolojan pleacă”, și-a început Sorin Grindeanu intervenția.

Liderul social-democrat a continuat cu acuzații la adresa fostei guvernări, susținând că disputele politice dintre PNL și USR au avut loc în timp ce România se confrunta cu probleme grave în sistemul sanitar.

„Dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor, iar astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm țara blocată în criză și haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo. Timp de șase luni, PNL și USR s-au luptat pentru putere în timp ce bolnavii s-au luptat pentru viață fără tratamente”, a declarat Sorin Grindeanu.

UPDATE. UDMR avertizează: „Este ultima șansă pentru o Românie democratică”

UDMR a anunțat că va trece în opoziție, dar va oferi sprijin punctual Guvernului Niculescu, în baza unui acord politic. Reprezentantul formațiunii a avertizat asupra crizei economice, a polarizării societății și a riscului unei crize sociale.

„Trebuie să fim o alternativă bazată pe înțelegere, nu pe ură, nu pe un radicalism vecin cu violența și cu haosul. Este ultima șansă pentru o Românie democratică în care fiecare român să poată spera că ziua de mâine va fi una mai bună”, a transmis reprezentantul UDMR.

UPDATE. Radu Miruță (USR), atac la PSD: „Problema acestui guvern este pesedizarea instituțiilor statului”

Reprezentantul USR, Radu Miruță, a criticat dur componența politică a viitorului Executiv și influența PSD asupra instituțiilor publice.

„Problema acestui guvern nu este numele premierului, ci pesedizarea instituțiilor statului”, a declarat Miruță, reproșând social-democraților participarea la 18 guverne din 1990 și până în prezent.

Acesta a susținut că USR a demonstrat că instituțiile pot fi administrate fără control politic, invocând investițiile în industrie și înzestrarea Armatei. „Statul poate fi administrat fără să fie proprietatea unui partid”, a afirmat Miruță.

UPDATE Luca Niculescu: Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de 5 luni de interimat

Premierul desemnat Luca Niculescu a cerut marți votul de încredere al Parlamentului pentru noul Guvern, avertizând că România traversează nu doar o criză bugetară, ci și „o criză a modelului său de dezvoltare”. În discursul susținut în plenul reunit, Niculescu a promis indexarea pensiilor din 2027, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, reducerea cheltuielilor statului și investiții în energie, industrie și apărare. El a avertizat că următorul Executiv va trebui să ia imediat decizii dificile, după mai bine de cinci luni de blocaj politic.

„Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră într-un moment în care România nu mai are timp de pierdut. Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat și blocaj politic”, a declarat Luca Niculescu în fața deputaților și senatorilor.

Premierul desemnat a susținut că instabilitatea politică a avut consecințe directe asupra populației, de la creșterea facturilor până la blocarea unor investiții și accentuarea nesiguranței economice.

„Adevărata miză este dacă România rămâne captivă în calcule electorale, delimitări și linii roșii, sau dacă are forța să închidă această etapă nefericită a vieții noastre politice, să își repornească economia și să acționeze coerent într-un moment de vulnerabilitate economică, socială și geopolitică”, a spus Niculescu.

„România traversează o criză a modelului său de dezvoltare”

Una dintre cele mai importante afirmații ale premierului desemnat a vizat limitele modelului economic pe care România s-a bazat în ultimele decenii.

Potrivit lui Niculescu, dezvoltarea susținută de consum, importuri, împrumuturi și fonduri europene nu mai poate continua în aceeași formulă.

„România nu traversează doar o dificultate bugetară. Traversează o criză a modelului său de dezvoltare”, a avertizat acesta.

„Consumul nu mai poate crește la nesfârșit pe seama importurilor și a împrumuturilor. Datoria publică nu poate substitui permanent productivitatea, iar fondurile europene nu pot compensa la infinit insuficiența investițiilor private”, a continuat Niculescu.

Premierul desemnat a atras atenția și asupra costurilor datoriei publice, afirmând că aproape un leu din zece încasat de stat este direcționat către plata dobânzilor.

UPDATE A început ședința de plen

A început ședința Parlamentului în care urmează să fie votat Guvernul Luca Niculescu.

UPDATE Alexandru Rogobete, aviz favorabil

Și Alexandru Rogobete, propus de PSD pentru Ministerul Sănătății, a primit aviz favorabil cu 21 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și 2 abțineri. El a declarat că dorește reorganizarea unităților sanitare și schimbarea normativului de personal, despre care spune că nu a mai fost actualizat de aproximativ 20 de ani.

UPDATE Aviz favorabil și pentru Florin Manole

Florin Manole, propus de PSD pentru Ministerul Muncii a primit aviz favorabil, cu 52 de voturi „pentru”, 26 „împotrivă” și 3 abțineri.

UPDATE Al treilea aviz favorabil al zilei

Sebastian Neculăescu, propus la Ministerul de Externe, a primit aviz favorabil. Au fost înregistrate 36 voturi „pentru”, 4 „împotrivă” și 5 abțineri.

UPDATE Mihai Ghigiu, aviz favorabil

Deputatul PSD, Mihai Ghigiu, propus ca ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene a primit un aviz favorabil, cu 23 de voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere. Acesta a vorbit despre bugetul țării, politica de coeziune și reducerea decalajelor. EL a precizat că, în mandatul său, își dorește un parteneriat între autoritățile centrale și locale.

UPDATE Aviz favorabil pentru Radu Marinescu

Radu Marinescu, propus ministru al Justiției din partea PSD, a primit aviz favorabil în comisiile reunite cu 78 de voturi „pentru” și 47 „împotrivă”.

UPDATE Au început audierile

A început audierea lui Radu Marinescu, propus de PSD pentru Ministerul Justiției. De asemenea, este audiat și Mihai Ghigiu, propus la MIPE.

Știrea inițială

Premierul desemnat Luca Niculescu va prezenta programul de guvernare și lista Cabinetului, după care parlamentarii vor dezbate și vor vota cererea de acordare a încrederii pentru întregul Executiv.

Votul de învestitură se va desfășura secret, cu bile.

Luca Niculescu a depus la Parlament lista membrilor Guvernului propus și programul de guvernare, în 15 octombrie.

Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Noul Executiv are șanse să treacă. PSD are 127 de parlamentari, PNL 81, UDMR 31, minoritățile naționale 17, iar grupul Uniți pentru România tot 17. Împreună strâng 273 de voturi, cu 40 peste prag.

Ilie Bolojan a semnat duminică seara acordul cu premierul desemnat Luca Niculescu, prin care PNL votează învestitura Guvernului în schimbul unor condiții valabile până la adoptarea bugetului pe 2027.

Și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, luni, că formațiunea va susține Executivul propus de Luca Niculescu la votul de învestitură. Kelemen a precizat că UDMR nu va face parte din echipa guvernamentală și a condiționat sprijinul de respectarea drepturilor minorității maghiare.

USR, AUR și SOS România au anunțat că nu vor vota Guvernul.

Luni, toți candidații audiați în comisiile parlamentare au primit avize favorabile.

Audierile continuă marți dimineață, cu miniștrii propuși pentru Justiție, Investiții și Proiecte Europene, Muncă, Afaceri Externe și Sănătate. Este vorba de Radu Marinescu, Alexandru Ghigiu, Sebastian Neculăescu, Florin Manole și Alexandru Rogobete.

După votul Parlamentului, dacă va obține majoritatea necesară, premierul și miniștrii urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni.

Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan. Este a patra nominalizare pentru funcția de premier în cinci luni.