Reorganizarea spitalelor și schimbarea normativului de personal, printre prioritățile lui Alexandru Rogobete

„Să reușim să reorganizăm unitățile sanitare și să schimbăm normativul de personal”, a afirmat Rogobete, cerând sprijin pentru aceste măsuri, indiferent de „presiunile și de zgomotul politic”.

El a explicat în timpul audierii că normativul actual nu mai reflectă complexitatea cazurilor tratate în spitale și a dat ca exemplu secțiile de anestezie și terapie intensivă (ATI), care sunt normate la fel, deși pot trata pacienți cu nevoi și grade de complexitate diferite.

O altă prioritate vizează plata gărzilor medicilor. Rogobete susține că tarifele trebuie majorate treptat, în funcție de activitatea desfășurată, pentru a reduce presiunea asupra personalului medical. El a amintit și reorganizarea gărzilor în mai multe categorii: de monitorizare, de urgență, la domiciliu și intervenționale.

Ministrul propus al Sănătății a mai declarat că dorește reclasificarea secțiilor ATI în trei categorii, în funcție de dotări, profilul spitalului și complexitatea cazurilor tratate. Potrivit acestuia, finanțarea trebuie să țină cont mai mult de complexitatea activității medicale.

Rogobete a menționat și regândirea sistemului de asigurări de sănătate, susținând introducerea asigurărilor complementare și a altor asigurători, publici sau privați. El a afirmat că eliminarea monopolului actual al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu ar însemna privatizarea sistemului medical.