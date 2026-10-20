Luca Niculescu, prima conferință de presă de la Palatul Victoria. Ce concluzii a tras premierul, după discuțiile cu miniștrii

UPDATE: Luca Niculescu, despre plata restanțelor către magistrați: Vom începe un dialog

Premierul Luca Niculescu a răspuns, întrebat de MEDIAFAX, că noul Guvern va analiza situația obligației de plată de aproximativ 5 miliarde de lei către magistrați, în urma unei decizii definitive a instanței.

„Într-adevăr, este o decizie venită recent, ne vom apleca foarte, foarte repede asupra ei, vom începe un dialog în așa fel încât să găsim o soluție, dar, cum spuneați dumneavoastră, este urgentă și în câteva zile veți avea un răspuns”, a declarat premierul.

Guvernul și Ministerul Finanțelor trebuie să plătească drepturile salariale restante ale magistraților, în urma unei decizii definitive, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a câștigat, pe 15 octombrie, procesul deschis împotriva Executivului.

Suma se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei.

UPDATE: Care va fi durata Guvernului. Luca Niculescu, mesaj pentru partide

Luca Niculescu a declarat că Guvernul pe care îl conduce se ghidează după programul de guvernare, care are o durată de doi ani, întrebat dacă acordurile politice încheiate cu PSD și PNL îi limitează mandatul.

„Eu cred că un Guvern este judecat în fiecare zi, este judecat și evaluat de cetățeni, este judecat și evaluat de dumneavoastră, jurnaliștii. Avem parte de evaluări, încă nici nu ne-am instalat în funcție prea bine și am văzut deja multe evaluări și anticipări ale unor viitoare reușite sau chestiuni care nu vor reuși atât de bine”, a afirmat premierul.

Întrebarea a venit în contextul în care acordurile dintre partidele care susțin Guvernul au alimentat speculațiile privind durata cabinetului, inclusiv în condițiile în care PNL a anunțat că nu va depune o moțiune de cenzură până în martie, iar PSD a transmis că după șase luni va fi reevaluat.

UPDATE: Luca Niculescu ezită să spună dacă Guvernul său va crește taxele

Noul premier Luca Niculescu a fost întrebat despre o posibilă creștere a taxelor începând de anul viitor. El a ocolit răspunsul spunând că așteaptă „să vedem cum stăm cu cifrele fiscal bugetare”.

„În momentul de față, vedem cum stăm cu cifrele fiscal bugetare până la finalul acestui an”, a spus Niculescu adăugând că „evident nu este dorința nimănui să introducă noi taxe”.

Întrebarea vine în contextul în care Guvernul Bolojan a crescut TVA-ul în 2025, imediat după ce s-a instalat la Palatul Victoria, pentru a putea reduce deficitul bugetar într-un interval cât mai scurt de timp.

Știrea inițială

Luca Niculescu, noul prim-ministru al României, are marți prima conferință de presă de la Palatul Victoria. Premierul face dezvăluiri legate de taxe, dar vorbește și despre cum vor trece românii peste iarnă.

Declarațiile noului șef al executivului vin imediat după terminarea primei ședințe de guvern a noului cabinet. Aceasta a durat mai puțin de o oră, timp în care Luca Niculescu le-a transmis noilor săi colegi și un mesaj.

Guvernul Niculescu a trecut de votul de învestire din Parlament cu 280 de voturi, cu 47 mai mult decât era necesar. Executivul său a fost votat atât de social-democrați, care au intrat în componența cabinetului cu 11 miniștri, cât și de PNL și UDMR.