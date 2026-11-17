Invitată în emisiunea „Ai Aflat!”, moderată de Ionuț Cristache, Lasconi a catalogat conferința drept „o comedie neagră” și a condamnat reacția șefului statului față de un jurnalist.

Lasconi a spus că a urmărit conferința de presă tocmai pentru a afla ce dovezi vor fi prezentate în legătură cu anularea alegerilor, însă a fost dezamăgită de modul în care a fost gestionat momentul.

„Eu voiam să știu în ce hal ar putea să prezinte niște dovezi clare despre anularea alegerilor. Adică m-am uitat așa, ca o comedie. Mie îmi place să mă uit la comedie, dar totuși a fost o comedie din aia neagră care a culminat cu reacția față de jurnalistul acela”, a declarat Elena Lasconi.

Elena Lasconi, despre reacția lui Nicușor Dan față de jurnalist: Tu cine ești, mă? Ești șef de plantație?

Fosta candidată la alegerile prezidențiale a criticat atitudinea președintelui față de jurnalistul care i-a adresat întrebări, susținând că relația dintre politicieni și reprezentanții presei nu trebuie să fie una bazată pe simpatie, ci pe respectarea dreptului de a pune întrebări.

„Măi, fratele meu, nu trebuie să-i placi pe jurnaliști și nici jurnaliștii nu trebuie să-i placă pe politicieni. Dar atât timp cât întrebările sunt pertinente”, a afirmat Lasconi.

Aceasta a făcut o paralelă cu experiența sa din campania electorală, când spune că a fost ținta unor atacuri și informații negative, fără să recurgă la măsuri împotriva jurnaliștilor sau să dea pe cineva în judecată.

„Pe mine m-au terfelit și m-au făcut în toate felurile. Eu nici în coșmarurile mele n-am aflat lucruri despre mine cât am aflat în campania electorală. Nu am dat pe nimeni în judecată. Nu am spus pe nimeni afară din conferința de presă”, a declarat primarul din Câmpulung.

Lasconi: Toată conferința de presă a avut o notă de aroganță

Elena Lasconi a susținut că atitudinea președintelui nu s-a limitat la schimbul de replici cu jurnalistul, ci s-a reflectat în întreaga conferință de presă. În opinia sa, Nicușor Dan ar fi transmis că el stabilește ce întrebări sunt acceptabile și cine poate participa la discuție.

„Oricum, toată conferința de presă a avut o notă de aroganță. «Băi, proștilor, hai să vă zic eu aici cum stă treaba». Eu am venit cu întrebările astea, vă dau răspunsurile astea. Voi îmi puneți întrebări, dar fii atent că dacă nu-mi place fața ta, nu te mai prezint pe aici”, a spus Lasconi.

Aceasta a criticat și ideea că un politician ar putea condiționa accesul jurnaliștilor la conferințele de presă în funcție de opiniile sau întrebările acestora.