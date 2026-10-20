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Luca Niculescu, despre plata celor 5 miliarde de lei către magistrați: Vom începe un dialog în așa fel încât să găsim o soluție

Premierul Luca Niculescu a anunțat marți că Guvernul va analiza urgent plata celor aproximativ 5 miliarde de lei datorate magistraților și că va începe un dialog pentru găsirea unei soluții
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Maria Nițu
20 oct. 2026, 21:45, Politic
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Premierul Luca Niculescu a declarat marți, după depunerea jurământului de învestire, la întrebarea MEDIAFAX, că noul Guvern va analiza situația obligației de plată de aproximativ 5 miliarde de lei către magistrați, în urma unei decizii definitive a instanței.

Șeful Guvernului a precizat că va începe un dialog pentru identificarea unei soluții, dar a și promis, totodată, un răspuns prompt în câteva zile.

Întrebat de MEDIAFAX de unde va lua Guvernul banii necesari pentru plata restanțelor, în condițiile deficitului bugetar și ale presiunilor asupra cheltuielilor publice, Niculescu a oferit un răspuns pe scurt.

„Într-adevăr, este o decizie venită recent, ne vom apleca foarte, foarte repede asupra ei, vom începe un dialog în așa fel încât să găsim o soluție, dar, cum spuneați dumneavoastră, este urgentă și în câteva zile veți avea un răspuns”, a declarat premierul.

Statul trebuie să plătească aproximativ 5 miliarde de lei drepturi salariale restante magistraților

Guvernul și Ministerul Finanțelor trebuie să plătească drepturile salariale restante ale magistraților, în urma unei decizii definitive, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a câștigat, pe 15 octombrie, procesul deschis împotriva Executivului.

Suma se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei, iar întârzierea plății atrage penalități. Hotărârea Curții de Apel București, menținută în recurs, stabilește un termen de 10 zile pentru executarea obligației.

ÎCCJ avertizează că datoria crește semnificativ din cauza dobânzilor și penalităților prevăzute de lege.

„O proporție considerabilă este generată de majorări și penalități stabilite prin lege, între care dobânzile penalizatoare, făcând ca fiecare an de amânare să adauge peste 21% pe an la datoria inițială, grevând și mai mult bugetul public, față de 7,4% dobânda medie a datoriei publice”, precizează instanța supremă într-un comunicat.

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