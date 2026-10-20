Luca Niculescu, despre plata celor 5 miliarde de lei către magistrați: Vom începe un dialog în așa fel încât să găsim o soluție

Premierul Luca Niculescu a declarat marți, după depunerea jurământului de învestire, la întrebarea MEDIAFAX, că noul Guvern va analiza situația obligației de plată de aproximativ 5 miliarde de lei către magistrați, în urma unei decizii definitive a instanței.

Șeful Guvernului a precizat că va începe un dialog pentru identificarea unei soluții, dar a și promis, totodată, un răspuns prompt în câteva zile.

Întrebat de MEDIAFAX de unde va lua Guvernul banii necesari pentru plata restanțelor, în condițiile deficitului bugetar și ale presiunilor asupra cheltuielilor publice, Niculescu a oferit un răspuns pe scurt.

„Într-adevăr, este o decizie venită recent, ne vom apleca foarte, foarte repede asupra ei, vom începe un dialog în așa fel încât să găsim o soluție, dar, cum spuneați dumneavoastră, este urgentă și în câteva zile veți avea un răspuns”, a declarat premierul.