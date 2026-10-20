Florin Manole, aviz favorabil în Parlament: salariul minim, pensiile și sprijinul pentru persoanele vulnerabile, printre priorități

Una dintre prioritățile menționate de Manole vizează respectarea țintelor bugetare asumate de România, în special în ceea ce privește cheltuielile cu pensiile și salariile din sistemul public.

Manole a subliniat că măsurile din domeniul muncii trebuie să țină cont de plafonul cheltuielilor raportat la produsul intern brut.

Modificări pentru consumatorii vulnerabili

O altă direcție importantă privește sprijinul acordat persoanelor vulnerabile în fața costurilor cu energia. Manole a spus că legislația din acest domeniu trebuie îmbunătățită până la sfârșitul anului, în acord cu angajamentele asumate de România față de Banca Mondială.

Printre soluțiile propuse se află dezvoltarea unor comunități energetice solidare, după modele folosite în țări precum Franța, Spania și Portugalia. Acestea ar presupune investiții, de exemplu în panouri fotovoltaice, în zone cu mulți consumatori vulnerabili. Energia produsă ar putea reduce parțial facturile acestora și ar diminua presiunea asupra bugetului de stat.

Ministrul desemnat a vorbit și despre salariul minim, pentru care România trebuie să respecte legislația națională și directiva europeană în următoarele 12 luni.

În privința salarizării unitare din sectorul public, Manole a indicat anul 2027 drept reper pentru proiect, cu accent pe consultarea sindicatelor, patronatelor și ministerelor de resort.

Reforma Inspecției Muncii și combaterea muncii la negru

Manole a susținut că reforma Inspecției Muncii trebuie să înceapă prin schimbări la nivelul conducerii și al personalului, astfel încât instituția să recapete credibilitate. El a făcut referire la ancheta DNA legată de situația apărută recent în instituție.

Combaterea muncii la negru rămâne o altă prioritate. Potrivit lui Manole, acest fenomen îi privează pe angajați de asigurări de sănătate și de contribuțiile necesare pentru pensie. În același timp, statul pierde venituri fiscale, iar firmele care își plătesc corect taxele sunt dezavantajate în raport cu cele care recurg la muncă nedeclarată.

Fond dedicat persoanelor cu dizabilități și continuarea programului FIV

Florin Manole a propus ca sumele colectate de la companiile private în domeniul dizabilității să fie direcționate către un fond destinat investițiilor pentru persoanele cu dizabilități.

Banii ar putea finanța măsuri de integrare pe piața muncii, tehnologii asistive și alte servicii publice.

De asemenea, ministrul desemnat a susținut continuarea și finanțarea adecvată a programului național de fertilizare in vitro (FIV).

El a arătat că valorile financiare ale programului ar trebui revizuite, deoarece costurile procedurilor au crescut, iar sumele nu au mai fost actualizate de mai mulți ani.

Manole a insistat asupra dialogului cu partenerii sociali. El a afirmat că sindicatele, patronatele, angajații din sectorul public și privat și antreprenorii trebuie consultați, iar propunerile lor trebuie luate în considerare la elaborarea și implementarea politicilor Ministerului Muncii.

Manole a mai deținut funcția de ministru al Muncii în perioada 23 iunie 2025 – 25 aprilie 2026, în cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan. Mandatul său s-a încheiat în primăvara anului 2026 în urma demisiei sale din funcție.