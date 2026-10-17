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Prioritățile lui Florin Manole în calitate de viitor ministru al Muncii. Ce schimbări va aduce în funcția sa din Guvernul Niculescu

Sâmbătă, Florin Manole, propus la Ministerul Muncii în Guvernul Niculescu, a precizat patru priorități pe care le va avea în cadrul acestei funcții.
Prioritățile lui Florin Manole în calitate de viitor ministru al Muncii. Ce schimbări va aduce în funcția sa din Guvernul Niculescu
ALEXANDRU DOBRE /MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
17 oct. 2026, 17:57, Politic
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Cele patru priorități ale lui Florin Manole sunt:

  • „indexarea pensiilor;
  • eliminarea CASS pentru veterani și mai ales pentru mame, pentru ca venitul unei familii să nu fie împovărat tocmai atunci când crește responsabilitatea;
  • protejarea puterii de cumpărare a celor care muncesc;
  • sprijinirea reală a persoanelor cu dizabilități, pentru demnitate și șanse egale, cuvinte care să nu rămână doar pe hârtie”.

Potrivit acestuia, „familiile care întâmpină cele mai mari dificultăți NU vor mai fi cele care vor duce cea mai grea povară în redresarea fiscal-bugetară”.

În postarea încărcată pe Facebook, mai menționează că Ministerul Muncii va „colabora cu ministerele Energiei și Mediului pentru a găsi soluții și finanțare pentru consumatorii vulnerabili”.

„Împreună cu ministerul Economiei vom corela resursele de formare ca să susținem tinerii și șomerii pentru a se (re)activa pe piața muncii. Și, mai ales, voi fi un partener serios al sindicatelor și patronatelor în demersurile lor. Activitatea ministerului nu trebuie să fie opacă”, a continuat Manole.

Obligațiile Ministerului Muncii pentru românii din diaspora

De asemenea, a menționat că „Ministerul Muncii are și obligații față de românii care muncesc în afara țării. Drepturile lor, fie cele referitoare la muncă, fie cele referitoare la drepturi sociale sau pensii, la demnitate și respect, trebuie să fie urmărite de atașații de muncă, care vor trebui să arate că sunt mai activi decât au fost până acum”.

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