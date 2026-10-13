16 persoane au ajuns la Urgențe în Antalya în urma unor injecții cu Botox făcute de persoane neautorizate | Ce e bine să știi înainte de o injecție cu Botox

Pacientele au prezentat simptome extrem de grave, inclusiv dificultăți de vorbire, înghițire și respirație.

Medicii dermatologi avertizează că produsele contrafăcute, dozele incorecte și administrarea de către persoane fără pregătire medicală pot pune viața în pericol.

Paciente cu manifestări neurologice severe

Cazul din Turcia ridică semne de întrebare cu privire la siguranța injecțiilor cu Botox, o procedură pe care mulți o consideră simplă și lipsită de riscuri.

Din informațiile relatate de presa turcă reiese că cele 16 persoane au ajuns la spital după injecții administrate de persoane neautorizate.

Pacientele au avut manifestări neurologice severe, iar starea lor a fost descrisă drept gravă.

Cauzele exacte ale îmbolnăvirilor nu sunt stabilite încă.

Specialiștii au indicat drept posibile explicații folosirea unor produse contrafăcute, injectarea în zone nepotrivite sau administrarea unor doze prea mari.

De ce pot fi periculoase injecțiile cu Botox

Botoxul conține toxină botulinică, o substanță care blochează temporar transmiterea semnalelor nervoase către mușchi. Folosită în doze controlate și în condiții medicale adecvate, aceasta are utilizări estetice și terapeutice. Administrarea incorectă poate provoca însă complicații grave.

Potrivit medicilor, produsele introduse ilegal pe piață pot avea concentrații diferite de cele declarate pe ambalaj. În aceste condiții, persoana care administrează substanța nu poate calcula în siguranță doza dacă produsul nu are o compoziție verificabilă.

Există și alte riscuri: contaminarea produsului, păstrarea lui în condiții necorespunzătoare și alegerea greșită a locului de injectare. Chiar și un produs autentic poate provoca efecte adverse dacă este administrat de o persoană fără pregătirea necesară.

În cazurile severe, toxina poate afecta mușchii implicați în înghițire și respirație. De aceea, injecțiile cu Botox nu ar trebui făcute acasă, în saloane de înfrumusețare sau în spații care nu sunt autorizate pentru astfel de proceduri.

Ce simptome pot apărea după o injecție cu Botox

Unele reacții locale, precum roșeața, durerea ușoară sau vânătăile în zona injectării, pot apărea după procedură. Alte simptome necesită însă evaluare medicală urgentă.

Printre semnele care pot indica o complicație se numără: pleoape căzute sau vedere dublă, vorbire neclară ori modificări importante ale vocii, dificultăți la înghițire, slăbiciune musculară care se extinde în corp, dificultăți de respirație.

Manifestările nu apar neapărat imediat după injectare.

Potrivit cronologiei prezentate de medic, unele simptome pot apărea în primele zile, iar altele se pot instala ulterior.

Dacă apar dificultăți de respirație sau de înghițire, sună imediat la 112.

Nu aștepta să vezi dacă simptomele trec de la sine.

Tratamentul unor intoxicații cu toxină botulinică poate necesita intervenție spitalicească și administrarea unei antitoxine, la indicația medicilor.

Ce trebuie să verifici înainte de o injecție cu Botox

Prețul redus sau aspectul profesionist al ambalajului nu garantează că produsul este autentic și că procedura este sigură. Medicii recomandă verificarea atât a persoanei care face injecția, cât și a produsului folosit.

Înainte de procedură, ține cont de câteva lucruri:

Alege o unitate medicală autorizată. Procedura trebuie efectuată de un medic calificat, cu pregătirea necesară pentru administrarea tratamentului și gestionarea eventualelor complicații. Cere numele produsului și al producătorului. Solicită informații despre proveniență, seria de fabricație și termenul de valabilitate. Un ambalaj care pare autentic nu este, singur, o garanție. Fii atentă la prețurile neobișnuit de mici. Un tarif mult sub cel practicat în mod obișnuit, lipsa informațiilor despre produs sau refuzul de a prezenta detaliile acestuia ar trebui să ridice semne de întrebare. Spune-i medicului ce probleme de sănătate ai și ce medicamente iei. Bolile neuromusculare și anumite afecțiuni pot crește riscurile. Medicul trebuie să evalueze istoricul medical înainte de a recomanda procedura. Întreabă cum a fost păstrat produsul. Condițiile de depozitare sunt importante pentru siguranța acestuia. Nu accepta o procedură dacă personalul nu poate oferi explicații clare despre produs și proveniența lui.

Medicii recomandă și verificarea codului de pe ambalaj prin sistemul oficial de urmărire a medicamentelor din Turcia.

Pentru produsele folosite în România, verificarea trebuie făcută prin canalele oficiale aplicabile aici.

Cine ar trebui să evite Botoxul

Potrivit dermatologilor, Botoxul nu este recomandat persoanelor cu anumite boli neuromusculare și autoimune.

Totuși, riscul diferă în funcție de afecțiune, tratamentele urmate și produsul administrat. Decizia trebuie luată după o evaluare medicală individuală, nu pe baza unei recomandări generale de pe internet.

Ambalajul nu este suficient pentru a garanta siguranța

Cazul din Antalya arată de ce procedurile estetice trebuie tratate ca intervenții medicale, nu ca servicii obișnuite de înfrumusețare.

Un produs contrafăcut poate avea o concentrație diferită de cea declarată și, chiar dacă vorbim de un produs autentic, acesta poate deveni periculos dacă este administrat incorect.