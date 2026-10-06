Christa Pike, femeia care a supraviețuit unei execuții eșuate în SUA, este conștientă și vorbește

„Împotriva tuturor previziunilor, Christa Pike este conștientă, vorbește și continuă să primească îngrijiri medicale de urgență. În ciuda leziunilor grave suferite la brațe, ea este încă încătușată și legată cu lanțuri de pat. Recuperarea ei este fără precedent din punct de vedere medical. Prognosticul rămâne incert”, au declarat avocații lui Pike într-un comunicat, citat de Associated Press.

Este primul indiciu că starea lui Pike s-a îmbunătățit de când o ambulanță a transportat-o de la o închisoare din Nashville, miercurea trecută.

O purtătoare de cuvânt a Departamentului Corecțional din Tennessee a declarat că nu poate oferi alte informații, în afară de faptul că Pike rămâne internată.

Pike a supraviețuit celor două doze de pentobarbital administrate în încercarea de a o executa pentru uciderea, prin bătaie și înjunghiere, a colegei sale de clasă Colleen Slemmer, în 1995.

Medicamentul folosit în injecția letală nu a ucis-o, însă avocații săi au afirmat că femeia a rămas cu arsuri și bășici la nivelul brațelor.

Se află încă la Terapie Intensivă

Dr. Joel Zivot, profesor de anestezie și chirurgie din Atlanta, care a oferit consultanță în calitate de expert pentru echipa juridică a lui Pike, a declarat că evoluția este „de bun augur pentru o recuperare bună”. Totuși, ar putea trece săptămâni sau luni până când se va putea stabili exact cum va decurge recuperarea și dacă starea sa va putea ajunge la un nivel care să permită statului să încerce din nou să o execute.

„Se află încă la Terapie Intensivă. Și-a revenit într-o anumită măsură, încât nu mai are nevoie de ventilator și poate vorbi, dar în niciun caz nu aș spune că nu mai prezintă riscuri grave”, a spus medicul.

Avocații lui Pike urmează să se prezinte miercuri în fața instanței, încercând să afle mai multe despre ce s-a întâmplat în timpul execuției eșuate prin injecție letală.

Aceștia îi solicită în continuare guvernatorului statului Tennessee, Bill Lee, să comute pedeapsa lui Pike în închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

„Christa este o supraviețuitoare și își va continua recuperarea zi de zi”, au spus avocații ei.