Bărbatul care a intrat în sediul Poliției Alba Iulia cu o replică de AK-47 și o grenadă, arestat preventiv

Potrivit procurorilor, incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, în jurul orei 20:30, când bărbatul ar fi pătruns în sediul Poliției municipiului Alba Iulia având asupra sa o replică fidelă a unui pistol-mitralieră.

Acesta ar fi aruncat în hol un obiect pe care polițistul aflat în serviciu l-ar fi perceput ca fiind o grenadă fumigenă, după care ar fi îndreptat replica armei spre agent și i-ar fi cerut să îl împuște.

Temându-se că ar putea fi atacat, polițistul s-ar fi retras în dispecerat și ar fi solicitat sprijinul colegilor. Împreună cu un alt polițist, acesta și-ar fi pregătit armamentul din dotare.

Bărbatul ar fi continuat să îndrepte replica armei spre ușa încăperii și să le ceară polițiștilor să iasă. Când au apărut și alți agenți, acesta ar fi ridicat mâinile în semn de predare, fiind ulterior imobilizat și încătușat.

Ce obiecte avea asupra sa

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că arma era o replică metalică de tip airsoft, model AK-47, care folosea proiectile din plastic și nu era supusă autorizării. Obiectul care imita o grenadă era unul de antrenament, de tip „dummy”.

De asemenea, în urma controlului corporal, asupra bărbatului a fost găsit un cuțit de tip briceag.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Procurorul de caz a dispus duminică reținerea bărbatului pentru 24 de ore și punerea în mișcare a acțiunii penale. Acesta este cercetat pentru ultraj și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Procurorul a solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, propunere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.

În motivarea solicitării, procurorul a invocat gravitatea faptelor cercetate și faptul că modul de folosire a obiectelor ar fi creat aparența unui atac armat în sediul poliției. Totodată, a fost luat în considerare riscul escaladării situației și al folosirii armamentului real, cu posibile consecințe grave pentru persoanele prezente.

Urmărirea penală este efectuată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.