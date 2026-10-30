Șase proiectile explozive de 150 mm, descoperite pe traseul Autostrăzii A8, în județul Iași

În urma unei misiuni desfășurate joi pe traseul Autostrăzii A8, în localitatea Bogonos, comuna Lețcani, specialiștii pirotehniști au descoperit șase proiectile explozive de calibru 150 mm.

Muniția a fost ridicată în condiții de siguranță și urmează să fie distrusă ulterior, în cadrul unor activități organizate de personalul specializat.

ISU Iași arată că muniția provine din conflictele armate.

Intervenția este una dintre mai multe misiuni pirotehnice desfășurate în ultimele zile în zona localității Bogonos, unde au fost descoperite și alte elemente de muniție neexplodată.