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Luca Niculescu, omagiu la fostul club Colectiv: Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei plecați

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de solidaritate cu supraviețuitorii incendiului de la clubul Colectiv. Acesta a transmis și un mesaj de condoleanțe pentru apropiații celor care murit în urma incendiului.
Luca Niculescu, omagiu la fostul club Colectiv: Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei plecați
Sursă foto: Facebook / Luca Niculescu
Daiana Rob
30 oct. 2026, 19:10, Politic
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„Se împlinesc 11 ani de durere pentru familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața în tragedia de la Colectiv. Mulți dintre supraviețuitori poartă și astăzi urmele acelei nopți, se arată în mesajul oficial publicat de premierul Luca Niculescu, vineri seara, pe Facebook. 

Premierul le-a transmis supraviețuitorilor incendiului „compasiunea” sa, dar și „gânduri bune”.

Le transmit compasiunea mea și gânduri bune”, a scris premierul.

Acesta a transmis un mesaj de condoleanțe pentru apropiații celor 65 de români care au murit în urma tragediei de la fostul club Colectiv. 

„Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei plecați în lumea celor drepți, și să le dea putere celor care își plâng suferința!”, a mai scris premierul. 

Acesta a depus un omagiu la locul fostei tragedii, după ce, în ședința de Guvern desfășurată vineri, la amiază, a declarat că România „mai are lucruri de făcut” în ceea ce privește tratarea pacienților gravi arși.

11 ani de la tragedie

Cu prilejul împlinirii a 11 ani de la tragedia din Colectiv, vineri, s-a desfășurat o slujbă de comemorare a victimelor incendiului. S-au depus coroane, flori aprinse și lumânări lângă fotografiile victimelor, aproape de locul unde s-a produs tragedia. 

Și președintele României, Nicușor Dan a mers, vineri, la locul tragediei pentru a depune un omagiu în memoria victimelor.

În 30 noiembrie 2015, în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity, clubul Colectiv a luat foc. În urma incendiului, 65 dintre cei prezenți la concert au murit, iar alți 150 au fost răniți. O parte dintre victime au murit în spital în săptămânile și lunile care au urmat, din cauza arsurilor și a complicațiilor medicale.

Tragedia a scos la iveală probleme grave privind autorizarea și funcționarea clubului, respectarea normelor de securitate de incendiu, dar și capacitatea sistemului medical de a trata victime cu arsuri grave. 

Incendiul a declanșat proteste ample în București, dar și în alte orașe din țară. Acestea au dus la demisia Guvernului condus de Victor Ponta. 

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