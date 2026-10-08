Șoferul care a omorât doi pietoni în centrul Brașovului după ce și-a întrerupt tratamentul pentru epilepsie, trimis în judecată

Procurorii susțin că acesta știa că suferă de o afecțiune incompatibilă cu șofatul și nu a declarat-o la preschimbarea permisului. Surse judiciare arată că acesta ar fi suferit de epilepsie.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a finalizat, la 6 octombrie 2026, urmărirea penală în dosarul accidentului produs în seara de 11 august, pe strada Mureșenilor din Brașov.

Potrivit rechizitoriului, inculpatul R.C.F. ar fi condus autoturismul pe strada Lungă, apoi pe strada Mureșenilor, unde ar fi pierdut controlul mașinii, ar fi pătruns pe trotuar și ar fi lovit trei pietoni.

Doi dintre pietoni, un cetățean român și un cetățean german, au murit. Cea de-a treia victimă, cetățean german, a fost rănită grav, leziunile suferite punându-i viața în pericol. Aceasta a avut nevoie de 60-65 de zile de îngrijiri medicale.

Procurorii: șoferul știa că are o afecțiune incompatibilă cu șofatul

Unul dintre elementele importante ale anchetei îl reprezintă starea medicală a șoferului.

Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi știut de mai mulți ani că suferă de epilepsie, afecțiune incompatibilă cu conducerea autovehiculelor, și nu ar fi urmat în mod corespunzător tratamentul medicamentos.

Anchetatorii susțin că acesta nu și-ar fi informat medicul de familie cu privire la afecțiune și nici nu ar fi declarat-o atunci când și-a preschimbat permisul de conducere, în anul 2020.

Concluzia expertizei medico-legale realizate în dosar a fost că inculpatul nu este apt să conducă autovehicule pe drumurile publice.

A circulat și cu viteză peste limita legală

Procurorii au reținut în sarcina bărbatului și încălcarea regulilor de circulație.

Conform rechizitoriului, autoturismul ar fi circulat cu 39,27 km/h, în condițiile în care pe sectorul respectiv de drum limita legală era de 30 km/h.

Anchetatorii urmează să stabilească, în cadrul procesului, responsabilitatea penală a inculpatului și modul în care fiecare dintre circumstanțele reținute în rechizitoriu a contribuit la producerea accidentului.

Familiile victimelor cer despăgubiri de milioane de lei

În dosar s-au constituit părți civile persoana vătămată care a supraviețuit accidentului și mai mulți membri ai familiilor celor două victime decedate.

Aceștia solicită daune morale cuprinse între 100.000 de euro și 2,5 milioane de lei, precum și daune materiale.

Și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov s-a constituit parte civilă pentru recuperarea costurilor serviciilor medicale acordate victimei supraviețuitoare.

Societatea de asigurare a fost introdusă în cauză în calitate de persoană responsabilă civilmente.

Bărbatul se află sub control judiciar

Inculpatul a fost reținut la 13 august, la două zile după accident. Din 14 august, acesta se află sub control judiciar.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Brașov.