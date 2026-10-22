ATP a blocat peste 230.000 de comentarii abuzive la adresa jucătorilor și fanilor în 2026

Potrivit ATP, peste 85% dintre jucătorii de tenis masculin care au generat interacțiuni online în ultimul an au fost ținta unor mesaje abuzive.

Rezultatele au fost obținute prin programul „Safe Sport”, care folosește instrumente de moderare bazate pe inteligență artificială și evaluări specializate pentru identificarea amenințărilor. În total, au fost identificate peste 284.000 de comentarii abuzive, dintre care mai mult de 82% au fost eliminate în timp real.

Andrew Azzopardi, directorul ATP responsabil de protecția jucătorilor, a declarat că bunăstarea sportivilor se află în centrul activității organizației.

„Blocarea a peste 234.000 de comentarii abuzive înainte ca acestea să ajungă la jucători și la fani demonstrează impactul concret pe care programul îl are în fiecare zi. Abuzurile online nu își au locul în tenis”, a afirmat Azzopardi, potrivit comunicatului ATP.

Oficialul a adăugat că organizația va continua să investească în tehnologie, expertiză și parteneriate pentru protejarea jucătorilor și va colabora cu autoritățile pentru ca persoanele responsabile de abuzuri să fie trase la răspundere.

Inteligența artificială, folosită pentru identificarea abuzurilor

Programul „Safe Sport” a fost lansat în iulie 2024 și utilizează inteligența artificială pentru a detecta și ascunde în timp real comentariile abuzive de pe conturile de socializare ale jucătorilor. Sistemul acoperă și canalele oficiale ale ATP și a fost dezvoltat în colaborare cu parteneri din domeniul tehnologiei sportive.

În primul an de funcționare, inițiativa identificase și ascunsese peste 162.000 de comentarii care conțineau forme grave de abuz. Programul este disponibil, pe bază de înscriere voluntară, pentru jucătorii aflați între primii 250 la simplu și primele 50 de echipe la dublu.

Abuzurile online sunt frecvent asociate conturilor anonime. Unele mesaje provin de la persoane care pariază pe meciuri și își îndreaptă furia împotriva sportivilor atunci când rezultatele nu corespund așteptărilor lor.

Tenismenul francez Gaël Monfils a ironizat în trecut astfel de comentarii, după o înfrângere la Stuttgart, declarând că este surprins că oamenii continuă să parieze pe victoria sa împotriva unor adversari mult mai tineri.

Abuzurile nu se limitează însă la nemulțumirile pariorilor. Jucătoarea americană Coco Gauff a declarat la începutul acestei luni că a primit o cantitate foarte mare de mesaje rasiste în timpul turneului de la Beijing. Comentariile au determinat o reacție din partea Biroului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, care a condamnat mesajele.

Inițiative similare

ATP nu este singura organizație care folosește instrumente digitale pentru a combate hărțuirea online. Federația Internațională de Tenis, Asociația profesionistă de tenis feminin (WTA), All England Club, organizatorul turneului de la Wimbledon, și Federația Americană de Tenis (USTA), organizatoarea US Open, au lansat servicii de monitorizare bazate pe inteligență artificială și informații disponibile public.

Organizatorii turneului de la Roland-Garros au pus, de asemenea, la dispoziția jucătorilor un program bazat pe inteligență artificială, care permite blocarea hărțuirii online și a mesajelor ce conțin discurs instigator la ură.

Măsurile fac parte din eforturile organismelor de conducere ale tenisului de a îmbunătăți protecția sportivilor și de a limita efectele mesajelor abuzive asupra celor care participă la competiții.