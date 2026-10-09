Cel mai bun handbalist al lumii a mai bifat o performanță: 17 goluri într-un meci de Liga Campionilor

Aproape jumătate din golurile echipei germane de handbal au purtat semnătura aceluiași jucător. Füchse Berlin a învins-o pe FC Porto cu 40-32, iar Gidsel, în vârstă de 27 de ani, a înscris de 17 ori, potrivit publicației sârbe Blic.

Un record pe care îl mai avea un singur jucător

Înaintea lui Gidsel, o singură dată se mai marcaseră 17 goluri într-un meci de Liga Campionilor. Performanța îi aparținea spaniolului Jesús Martínez, de la Valladolid, și rezista de aproape 17 ani.

17 goals 🤯 One historic night🔥 Mathias Gidsel equals a 25-year-old record for most goals in a single match and is the MVP of the Round👑🇩🇰 #handball #ehfcl #clm https://t.co/NPulomFGtg — EHF Champions League (@ehfcl) October 8, 2026

Cu cele 17 reușite din meciul cu Porto, danezul a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor competiției, cu 36 de goluri.

Palmaresul unui jucător aflat deja în istorie

Pentru Gidsel, recordul se adaugă unei cariere în care a câștigat aproape tot ce se putea câștiga cu naționala Danemarcei. A devenit de trei ori campion mondial, campion olimpic și campion european.

A fost desemnat, de asemenea, de trei ori cel mai bun handbalist din lume.

Clasamentul grupei

După acest rezultat, Veszprém conduce grupa, urmată de Füchse Berlin. Porto ocupă locul al treilea, iar Partizan Belgrad este ultima.

Nu este primul record al danezului în competiție

În sezonul trecut, Gidsel a terminat Liga Campionilor ca golgheter, cu 161 de goluri în 17 meciuri, cel mai mare total înregistrat vreodată într-o singură ediție. Recordul anterior îi aparținea compatriotului său Mikkel Hansen, care marcase 141 de goluri în sezonul 2015/2016.

Liga Campionilor este singurul mare trofeu pe care Gidsel nu l-a câștigat. Füchse Berlin a pierdut două finale la rând: în 2025 cu SC Magdeburg, scor 26-32, iar în 2026 cu FC Barcelona, scor 34-37.

După a doua finală pierdută, danezul a mărturisit: „E foarte greu. Mă simt puțin gol acum. Fizic, mental”.

Pe plan intern, Gidsel a cucerit cu Füchse primul titlu de campioană a Germaniei din istoria clubului, în 2025. Contractul său cu echipa berlineză este valabil până în 2029.