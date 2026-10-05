Federația Română de handbal convoacă de urgență Consiliul de Administrație după un incident petrecut în tribune la un meci de junioare

FRH a condamnat ferm cele întâmplate la meciul disputat duminică, 4 octombrie, la Timișoara, și a anunțat că situația va fi analizată de conducerea federației pentru stabilirea măsurilor care se impun.

Incidentul s-a produs în timpul partidei, după ce mai mulți părinți aflați în tribune s-au certat pe fondul unor nemulțumiri legate de arbitraj. Conflictul a degenerat, iar doi dintre bărbați s-au lovit și s-au îmbrâncit printre scaune, sub privirile sportivelor. Imaginile apărute ulterior în spațiul public au determinat Poliția să înceapă verificări pentru identificarea persoanelor implicate.

Cazul se află deja pe masa Comisiei de Disciplină a FRH și urmează să fie analizat la prima ședință.

„Măsurile pe care Federația le are în vedere se înscriu în principiile Politicii de Safeguarding a FRH, care pune în centrul activității sportive siguranța, integritatea, demnitatea și bunăstarea copiilor și stabilește principiul toleranței zero față de orice formă de violență”, se mai arată în comunicatul FRH.

Reprezentanții forului național accentuează responsabilitatea părinților pentru un comportament adecvat.

„Regulamentul subliniază inclusiv responsabilitatea părinților de a adopta un comportament respectuos față de sportivi, antrenori, arbitri, oficiali și ceilalți părinți”, mai transmite FRH.