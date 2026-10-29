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Dinamo București s-a calificat dramatic în TOP 12 al Ligii Campionilor la handbal. Victorie în Franța și ajutor de la Barcelona

Dinamo București a obținut calificarea în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal masculin, după o seară cu emoții și două meciuri decisive disputate simultan. Campioana României a învins Montpellier, în deplasare, scor 26-36, în timp ce Barcelona a trecut de formația daneză Skanderborg Aarhus, scor 30-27. Cele două rezultate au trimis echipa antrenată de Paulo Pereira între cele mai bune 12 formații ale Europei.
Dinamo București s-a calificat dramatic în TOP 12 al Ligii Campionilor la handbal. Victorie în Franța și ajutor de la Barcelona
Gabriel Negreanu
29 oct. 2026, 23:25, Sport
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Dinamo București a reușit joi seară, 29 octombrie, o calificare spectaculoasă în faza principală a EHF Champions League, după ultima etapă a Grupei E.

Campioana României avea nevoie de o combinație precisă de rezultate: victorie în deplasarea de la Montpellier și înfrângere pentru Skanderborg Aarhus în partida cu Barcelona.

Ambele condiții au fost îndeplinite, iar Dinamo a încheiat grupa pe locul secund, în spatele Barcelonei, campioana en titre a Europei.

Calificare cu emoții după un început dificil de sezon european

Performanța este cu atât mai importantă cu cât Dinamo a început modest noua ediție a Ligii Campionilor.

Bucureștenii au debutat cu o înfrângere pe teren propriu împotriva lui Montpellier, scor 23-27, urmată de o remiză în Danemarca, 25-25 cu Skanderborg Aarhus.

Au urmat două înfrângeri în fața Barcelonei, scor 27-34 și 22-36, rezultate care au redus considerabil șansele de calificare.

Revenirea a început în etapa a cincea, când Dinamo a învins categoric Skanderborg Aarhus, scor 37-23, obținând cea mai clară victorie din istoria participărilor sale în Liga Campionilor.

Succesul la 14 goluri diferență a fost esențial pentru calculele calificării. Dinamo și-a asigurat avantajul rezultatelor directe în fața danezilor, astfel că o egalitate de puncte la finalul grupei urma să avantajeze formația din București.

În ultima etapă, Dinamo și-a valorificat această șansă, beneficiind și de victoria Barcelonei.

Dinamo intră între cele mai bune 12 echipe ale Europei. Cum se joacă mai departe

Sezonul 2026-2027 marchează o schimbare majoră a formatului Ligii Campionilor la handbal masculin.

Numărul participantelor a crescut de la 16 la 24, iar echipele au fost împărțite în șase grupe de câte patru.

Primele două clasate din fiecare grupă avansează în faza principală, în timp ce formațiile de pe locurile trei și patru își continuă parcursul european în play-off-ul EHF European League.

Faza principală va începe pe 18 noiembrie 2026 și se va încheia pe 4 martie 2027.

Cele 12 echipe calificate vor fi împărțite în două grupe de câte șase. Dinamo va evolua în Grupa II, alături de Barcelona și de formațiile calificate din grupele D și F.

În grupa principală, Dinamo va disputa opt meciuri câte două împotriva formațiilor Sporting, GOG, Magdeburg și Kielce.

Rezultatele obținute împotriva Barcelonei în prima fază vor fi păstrate în clasamentul grupei principale.

Clasamentul noii grupe

Sporting Lisabona (Portugalia) – 4 puncte

FC Barcelona (Spania) – 4 puncte

SC Magdeburg (Germania) – 4 puncte

GOG (Danemarca) – 0 puncte

Dinamo București (România) – 0 puncte

Industria Kielce (Polonia) – 0 puncte

Primele patru clasate din fiecare grupă vor avansa în sferturile de finală, ultima etapă înaintea turneului Final Four, programat în 12-13 iunie 2027.

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