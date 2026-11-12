Prima pagină » Social » Percheziții în șase județe într-o anchetă privind fraudarea fiscului britanic. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire

Percheziții în șase județe într-o anchetă privind fraudarea fiscului britanic. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire

Procurorii și polițiștii fac joi 21 de percheziții în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui într-un dosar în care se fac cercetări cu privire la fraudarea fiscului din Marea britanie. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline.
Raid DIICOT. Percheziții DIICOT la Oil Terminal și la Vama Constanța, într-un dosar cu motorină
Raid DIICOT. Percheziții DIICOT la Oil Terminal și la Vama Constanța, într-un dosar cu motorină
Luca Niculescu: Guvernul pregătește un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Paza unităților de învățământ și implicarea Poliției Locale, printre soluțiile analizate
Luca Niculescu: Guvernul pregătește un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Paza unităților de învățământ și implicarea Poliției Locale, printre soluțiile analizate
Captură uriașă. Milioane de țigarete fără timbru, descoperite într-un camion în zona Nădlac
Captură uriașă. Milioane de țigarete fără timbru, descoperite într-un camion în zona Nădlac
Grindeanu: Eu cred că o să avem nişte surprize extrem de neplăcute despre modul în care Guvernul Bolojan a gestionat PNRR
Grindeanu: Eu cred că o să avem nişte surprize extrem de neplăcute despre modul în care Guvernul Bolojan a gestionat PNRR
Sorin Grindeanu anunță cele trei direcții pe care vrea să le urmeze PSD: „Nu vor mai crește taxe anul viitor”. Ce se întâmplă cu pensiile
Sorin Grindeanu anunță cele trei direcții pe care vrea să le urmeze PSD: „Nu vor mai crește taxe anul viitor”. Ce se întâmplă cu pensiile
Cosmin Pirv
12 nov. 2026, 08:51, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, perchezițiile au loc la sediile unor firme și domiciliile unor persoane fizice. Perchezițiile se desfășoară pe raza județelor Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fraudă informatică, în formă continuată, precum și spălarea banilor.

Vezi galeria foto
3 poze

Ancheta este desfășurată de o echipă comună constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, la acestea participând și 20 de ofițeri de investigații britanici.

În perioada 12 ianuarie 2024–18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români au accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor.

Aceștia au formulat, în numele unor firme din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, în scopul obținerii unor beneficii materiale injuste.

Astfel, au fost făcute 89 de astfel de cereri, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, producând un prejudiciu efectiv în cuantum de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.

De asemenea, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, prin indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, cereri care nu au fost achitate.

În perioada 21 octombrie 2025–01 februarie 2026, a fost desfășurată o activitate infracțională similară, constând în accesarea fără drept a platformei HMRC și formularea, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul acestora, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu efectiv de 43.745,32 lire sterline, iar celelalte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.

„În vederea realizării activității infracționale, au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, care au fost ulterior introduse în cererile de rambursare, astfel încât sumele solicitate de la autoritatea fiscală britanică să fie direcționate către conturi controlate de persoanele implicate”, arată procurorii.

Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.

Perchezițiile au ca scop identificarea și ridicarea mijloacelor de probă necesare documentării activității infracționale, stabilirii implicării persoanelor cercetate și identificării bunurilor în vederea recuperării prejudiciului.

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
GSP.ro
Apariția surpriză a lui George Simion, la Digi24. Interviul nu a fost anunțat nici pe pagina AUR, nici promovat de televiziune. E prima dată după Prezidențiale când Simion apare la Digi24, post cu care a intrat în conflict în repetate rânduri, inclusiv în alegeri
Gandul
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
Cancan
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport
Guvernul pregătește mica ciupeală la taxele pe 2027. PSD insistă cu reducerea TVA la alimente de la 11% la 9%
Libertatea
Florin Manole anunță noi măsuri de sprijin pentru pensionari și vrea prelungirea voucherelor de energie
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor