Percheziții în Constanța într-un dosar de fraudă de peste un milion de euro legat de nave NATO

Potrivit DNA, perchezițiile au loc la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale și vizează presupuse infracțiuni comise de firma respectivă și de reprezentanți ai acesteia, în legătură cu serviciile furnizate navelor militare NATO.

Acțiunea se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).

În cadrul aceleiași operațiuni internaționale, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domicilii și la sediile unor societăți comerciale. În Germania, anchetatorii au făcut percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Eurojust a anunțat că ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia, suspectați că ar fi prezentat facturi frauduloase pentru servicii de asistență la sol furnizate navelor militare NATO în timpul escalelor în porturi din nord-vestul Europei.

„Se estimează că pierderile totale suferite de țările membre NATO depășesc un milion de euro, suma exactă a fraudei fiind încă în curs de investigare”, transmite Eurojust.

Anchetatorii suspectează, de asemenea, că firma ar fi oferit mită unor funcționari publici străini, prin intermediul unei persoane intermediare, pentru a obține sprijin favorabil în relațiile contractuale cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).