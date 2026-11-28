Șoferița prinsă băută la volan a fost oprită vineri seara, pe strada Ștefăniță Vodă, potrivit Poliției Constanța. Agenții de la Siguranță Rutieră fuseseră anunțați printr-un apel la 112.

Testată cu aparatul etilotest, femeia avea 1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost dusă la spital, unde i s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Codul penal prevede pentru această faptă închisoare de la unu la cinci ani sau amendă, dacă alcoolemia trece de 0,80 g/l în sânge.