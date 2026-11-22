Incidentul în care a fost implicat un soldat de la ISU Timiș s-a produs duminică, 22 noiembrie, în jurul orei 1.40, când polițiștii Serviciului Rutier au instituit un filtru în localitatea Ianova.

Potrivit IPJ Timiș, șoferul a refuzat să se legitimeze și să prezinte actele. În momentul în care unul dintre polițiști s-a deplasat în fața mașinii pentru a observa numărul de înmatriculare și a identifica vehiculul, șoferul a pornit brusc de pe loc și l-a lovit.

Polițistul a mers la o unitate medicală pentru investigații de specialitate.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat șoferul, un bărbat de 28 de ani, care a fost depistat ulterior în localitatea Săcălaz. Autoturismul a fost localizat în comuna Remetea Mare.

Soldat, testat pozitiv pentru alcool

În urma testării, bărbatul a avut 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testarea a indicat și posibila prezență a unor substanțe psihoactive.

De asemenea, bărbatul fiind dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a eventualului consum de substanțe psihoactive.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara, pentru părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă.

ISU Timiș a transmis că se delimitează ferm de orice faptă care contravine legii și regulamentelor militare, în cazul în care aceasta va fi dovedită. Instituția și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu autoritățile pentru clarificarea situației.