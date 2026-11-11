Grindeanu: Eu cred că o să avem nişte surprize extrem de neplăcute despre modul în care Guvernul Bolojan a gestionat PNRR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri seara, la Antena 3 CNN, faptul că România ar putea avea parte de „surprize extrem de neplăcute” în legătură cu modul în care PNRR-ul a fost gestionat de fostul Guvern condus de Ilie Bolojan.

El a afirmat că este necesară o evaluare la zi a situației financiare a României, care să includă și execuția bugetară de la sfârșitul lunii octombrie.

„Prim-ministrul Luca Niculescu a retrimis un mesaj către toți miniștrii, să trimită datele cerute către Ministerul Finanțelor, astfel încât, în câteva zile, Ministrul Finanțelor să facă acea prezentare a situației financiare la zi. I-am văzut pe unii foarte bucuroși să ne prezinte o situație care era la sfârșitul lunii septembrie. Aș vrea să văd situația la zi atunci când a fost preluat acest guvern, adică execuția la sfârșitul lunii octombrie. (…) Aș vrea să văd toate facturile și absolut tot transmis în mod transparent către Ministrul Finanțelor”, a spus Grindeanu la Antena 3 CNN.

Grindeanu: Guvernul Bolojan ar fi gestionat defectuos PNRR

Liderul PSD a mai spus, la Antena 3 CNN, că în urma unei discuții cu Mihai Ghigiu, ministrul Fondurilor Europene, se așteaptă la probleme serioase privind gestionarea PNRR de către fostul Guvern Bolojan.

„După ce am avut o discuție foarte lungă cu Mihai Ghigiu, eu cred că o să avem niște surprize extrem de neplăcute legate de modul în care guvernul Bolojean a gestionat PNRR-ul. Și noi, dacă nu mă înșel, mai avem de încasat undeva la 6,4 miliarde de euro. Sunt în pericol cam jumătate. Şi aici noi va trebui să prezentăm românilor situaţia la zi, nici mai grav decât este, dar nici să o îndulcim”, a adăugat Grindeanu.

Liderul social-democrat a mai susținut că restanțele către magistrați s-ar ridica, de fapt, la 10 miliarde de lei, nu la cinci miliarde.

„Pe mine mă interesează să văd situația la zi (…) pentru că acel deficit de 3,8% la sfârșitul lunii septembrie, după ce la sfârșitul lunii august era de 2,8%, nu cuprindea foarte multe lucruri. Iar pe mine mă interesează în acest moment să văd câte facturi sunt emise și neplătite, câte lucrări sunt făcute și nici măcar facturate, dacă a fost cuprinsă datoria aceea către magistrați, care nu e doar de 5 miliarde, e de vreo 10 (miliarde de lei – n.r.)”, a conchis Grindeanu.

Ministrul Finanțelor a anunțat când va prezenta raportul privind finanțele țării

La începutul acestei săptămâni, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că raportul privind finanțele țării, care a fost solicitat de PSD și de premierul Luca Niculescu, va fi prezentat în a doua jumătate a săptămânii.

El a precizat că raportul va fi unul „complet, credibil, echilibrat” și că se află într-o stare avansată de pregătire, însă sunt așteptate datele de la toate ministerele.

„Avem raportul într-o fază avansată de pregătire. Depindem, însă, și de raportările fiecărui minister în parte, pentru că am solicitat săptămâna trecută raportări de la fiecare minister în parte. Cum le primim pe toate, le integrăm și prezentăm raportul public într-un fel în care să elucidăm aceste posibile discuții legate de situația financiară a țării”, a explicat ministrul.